Melik Emir Gazi Türbesi restore ediliyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli katkıları bulunan Melik Emir Gazi'nin Pınarbaşı Pazarören'de bulunan türbesinin restorasyon çalışmalarının Valilik tarafından başlatıldığını açıkladı.

Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, restorasyonun tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ile birlikte türbenin de içerisinde bulunduğu tarihi alanda peyzaj çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Vali Çiçek, bölgenin Melik Emir Gazi'nin yanı sıra önemli Türk komutanlarının türbeleri ile tarihi bir camiyi de bünyesinde barındırdığını ifade ederek, alanın tarihi açıdan büyük önem taşıdığını belirtti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Pınarbaşı Pazarören'deki tarihi alanın yeniden hayat bulacağını belirten Çiçek, valilik ve büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle bölgenin önemli bir tarih ve kültür alanı olarak yeniden kazandırılacağını kaydetti.