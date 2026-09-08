Kayseri\'de mühendis Hasan Bozdağ semazen oldu, tarihi mekanlarda sema yapıyor

Kayseri'de yaşayan elektrik-elektronik mühendisi 32 yaşındaki Hasan Bozdağ, 7 yıldır tarihi mekanlarda semazenlik yapıyor.

Ney eğitimi için 2019'da gittiği Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği bünyesinde tasavvuf öğretisiyle tanışan Bozdağ, tarihi mekanlardaki sema meydanında gönüllü olarak yer alıyor.

Hasan Bozdağ, AA muhabirine, ney eğitimi için gittiği dernekte sema eğitimi alanları gördüğünü ve bu manevi ortamdan etkilendiğini söyledi.

Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin Kayseri'de yaşadığını belirten Bozdağ, gerekli eğitimlerin ardından sema yapmaya başladığını anlattı.

Bozdağ, sema ile hissiyat olarak mutlu, huzurlu ve düzenli bir hayat yaşadığını ifade ederek, "Tasavvuf eğitimi aldığım için de hayatımın birçok noktası daha düzenli. Elektrik-elektronik mühendisiyim. Bir elektrik firmasında mühendis olarak çalışıyorum. Cumartesi günleri sema eğitimlerimiz oluyor, aynı zamanda programlarımız da oluyor. Hem Kayseri içinde hem Kayseri dışında evliyaları, manevi büyüklerimizi anmak için ziyaretlerde bulunuyoruz." diye konuştu.

Sema hakkında bilgi veren Bozdağ, "Semayı, düğün gibi etkinliklerde bir dans gösterisi olarak gösteriyorlar. Derneğimizin kurulma amacı da zaten semanın hakikatini göstermek. Mevlana Hazretleri de Kur'an'ı ve sünneti yaşayan biri. Biz de onun yolundan giderek tasavvufu yaşamaya çalışıyoruz." dedi.

Bozdağ, Yaman Dede Cami, Cemil Baba Türbesi, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi, Koyuncu Baba Türbesi gibi Allah dostlarının makamlarında gönüllü olarak sema mukabelesinde bulunduklarını sözlerine ekledi.