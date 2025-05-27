Kayseri\'de Mutfak Sanatları Merkezi hizmete açıldı

Kayseri'de açılan Mutfak Sanatları Merkezi misafirlerini ağırlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yaklaşık 2 bin metrekarelik alanıyla hizmet veren merkez, kentin mutfak kültürünü yaşatmak, geleneksel lezzetleri tanıtmak ve gastronomi alanındaki yeteneklerin gelişimini desteklemek amacıyla tasarlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi'nin şehrin gastronomi ve kültür hayatına yeni bir soluk kazandıracağını ifade etti.

Merkezin, eğitim, turizm ve kültürel tanıtım açısından önemli bir cazibe yeri olacağını belirten Büyükkılıç, "Lezzet tutkunlarının yeni buluşma noktası Mutfak Sanatları Merkezi, şehrimizin kalbinde kapılarını açtı. Usta şeflerimizin özenle hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler, her damağa hitap eden zengin menüsü, şıklığı ve iştah açan atmosferiyle sizleri bekliyor. Minik misafirlerimiz için çocuk oyun alanımız da mevcut." ifadelerini kullandı.