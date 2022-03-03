Kayseri'de "Mutlu Evlilik Akademisi", mutlu yuvanın sırlarını öğretecek - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesince dünya evine girmeye hazırlanan çiftler için "Mutlu Evlilik Akademisi" eğitimi verilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK AŞ Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin aile kurumunun sağlıklı şekilde kurulmasına destek vermek amacıyla düzenleyeceği "Mutlu Evlilik Akademisi" eğitimleri, 5, 12, 19 ve 26 Mart'ta başlayacak.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, "İyi Günde, Kötü Günde, Bir Ömür Birlikte" sloganıyla verilecek eğitimlerde "kendini tanıma, eş seçimi, nişanlılık aşaması" başlığı altında, "hayat arkadaşımı nasıl seçerim", "kendini tanıtma becerileri", "eş seçimi ve beklentiler" ile "evlenme isteği ve nedenleri" konuları ele alınacak.