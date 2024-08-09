Kayseri'de Taş Oymacılığı Yapan Sanatçı, Kültepe Tabletlerinin Replikalarını Yapıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kayseri'de Taş Oymacılığı Yapan Sanatçı, Kültepe Tabletlerinin Replikalarını Yapıyor

Kayseri\'de Taş Oymacılığı Yapan Sanatçı, Kültepe Tabletlerinin Replikalarını Yapıyor

Kayseri'de taş oymacılığı yapan Ali Akargöl, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ndeki kazılarda çıkarılan tabletlerin replikasını yapıyor. Akargöl, Hunat Hatun Medresesi'ndeki iş yerinde insanlık tarihinin en eski yazı sistemlerinden biri olan çivi yazısını yaşatmaya çalışıyor.

09.08.2024 14:23
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Kayseri'de taş oymacılığı yapan Ali Akargöl, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ndeki kazılarda çıkarılan tabletlerin replikasını yapıyor.

Akargöl, Hunat Hatun Medresesi'ndeki iş yerinde insanlık tarihinin en eski yazı sistemlerinden biri olan çivi yazısını yaşatmaya çalışıyor.

Kültepe'deki orijinal eserlerin replikalarını yapan Akargöl, geçmişle bugün arasında köprü kuruyor.

Uzun yıllardır el sanatlarına ve taş oymacılığına duyduğu ilginin zamanla Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nden çıkan kil tabletlere yöneldiğini anlatan Akargöl, ürettiği tabletleri Kayseri Hunat Medresesi'nde sergilediğini söyledi.

Bugüne kadar 1000'den fazla kil tablet ürettiğini belirten Akargöl, eserlerinin üzerine "imitasyon" ibaresi ekleyerek orijinallerinden ayrılmasını sağladığını vurguladı.

Akargöl, "Yaptığım çivi yazılarını talep doğrultusunda özel şirketlere, belediyelere ve müzelere veriyorum. Çalışmaların süresi içeriğine göre değişiyor. 2 günde tamamladığım çalışmalar da var, aylarca sürenler de. Çalışmalarımda Kayseri'nin orijinal taşı olan Tomarza ve Gesi taşlarını kullanıyorum. Kültepe'de bulunan ve Akad İmparatoru Sargon'a ait bir tabletin replikasyonunu yaptım." diye konuştu.

Akargöl, çalışmalarının yalnızca Kültepe tabletleriyle sınırlı kalmadığını, Mezopotamya, Sümer ve Akad kültürlerine ait eserler de ürettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de Taş Oymacılığı Yapan Sanatçı, Kültepe Tabletlerinin Replikalarını Yapıyor - Son Dakika

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