Kayseri\'de tespih atölyesinde ustasından ölçü ve sabır tavsiyesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapan Kayseri'de düzenlenen Tespih Atölyesi'nde katılımcılara tespih yapımı ve püf noktaları öğretildi.

Birbirinden farklı etkinliklerle Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapan Kayseri'de; Kültepe Kaniş/Karum'dan Selçuklu mirasına, Erciyes'ten geleneksel sanatlarına uzanan köklü değerlerini konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere uzanan 185 etkinlik vatandaşlarla buluşturuluyor. Festival kapsamında düzenlenen Tespih Atölyesi'nde ise tespih ustası Mustafa Serdar Kalaycıgil tarafından katılımcılara hem materyaller hem de tespih yapımı hakkında bilgiler verilerek püf noktalar gösterildi.

Tespih yapımının materyal grubuna göre değiştiğini ve en önemli noktanın ölçü olduğunu söyleyen tespih ustası Mustafa Serdar Kalaycıgil, "Tespihte püf noktalar yapılacak materyale göre değişiyor. Ağaç grubu farklı, sentetik malzemeler, sıkma kehribar, ateş kehribarı diye tabir ettiğimiz malzemeler farklı. Hepsinin farklı reaksiyonları var, sertlik ve yumuşaklık dereceleri var. Hayvansal gruplar farklı. Hepsi farklı yani. Burada ölçü çok önemli, ölçüye dikkat etmemiz gerekiyor. Sabırla alakalı bir şey. Sabretmek gerekiyor. Burada hedefimiz unutulmaya yüz tutmuş tespih sanatımızı gelecek nesillere, kuşaklara aktarmak ve göstermek. Bu sanatın yaşamasını devam ettirmek adına buradayız ve her zaman da hazırız" dedi.