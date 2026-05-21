Kayseri'de Türk Mutfağı Haftası Başladı
21.05.2026 17:25
Kayseri'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, halk oyunları gösterisi ve ödüllerle kutlandı.

Kayseri'de, 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çeşitli etkinliklerle başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubat Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, burada yaptığı konuşmada, çeşitli lezzetleri barındıran Kayseri mutfağının, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil ettiğini söyledi.

Kayseri'nin 7 bin yıllık tarihe sahip olduğunu anlatan Dursun, Kültepe'de yapılan kazılarda sadece tabletleri görmediklerini, mutfak kültürüne dair de çok çeşitli eserler ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Dursun, mutfak kültürünün toplumun yalnızca beslenme alışkanlıklarını değil, aynı zamanda tarihini, coğrafyasını ve yaşam biçimini yansıtan en önemli unsulardan biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türk mutfağı da Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihsel yolculuğunda Selçuklu ve Osmanlı saray kültürünün zarafetiyle harmanlanarak dünyanın en önemli mutfaklarından biri haline gelmiştir. Türk mutfak kültürünün, ürünlerimizin gerek yurt içinde gerek yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yönetimler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs tarihleri 'Türk Mutfağı Haftası' olarak kutlanmaya başlamıştır. Cumhurbaşkanlığımız ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın teması, Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle 'bir sofrada miras' olarak belirlenmiştir."

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de Türk mutfağının sadece damak tadı olmadığını, aynı zamanda tarihimizin, birlik ve beraberliğin, paylaşımın ve misafirperverliğin en güçlü temsilcisi olduğunu vurguladı.

Programda, Erciyes Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde öğrenim gören öğrencilere haftaya özel şef bıçakları hediye edildi.

Etkinlik, panel ve yöresel lezzetlerin ikramıyla son buldu.

Kaynak: AA

