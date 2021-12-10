Kayseri'deki fosil kazılarında bütün halinde gergedan kafatası bulundu - Son Dakika

Kayseri'de Yamula Barajı Gölü kıyısında 4 sezondur devam eden kazılarda bu yıl ilk kez bütün halinde gergedan kafatası bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Kayseri Müzesi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yürütülen ve kazı başkanlığını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun yürüttüğü çalışmaların 4'üncü sezonu tamamlandı.

Arazideki çalışmalar sonucu, Proboscidealar (hortumlugiller-filler), Bovidae (keçi, antilopgiller), Hipparion (3 toynaklı at), Carnivora (etciller), Giraffidae (zürafalar), Rhinoceratidae (gergedanlar) familyalarının Yamula faunasını oluşturduğu ortaya çıktı.

Kazıda çıkarılan ve 7,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen çeşitli hayvanlara ait fosiller, Kayseri Bilim Merkezi'nde uzmanlar tarafından titizlikle temizlenerek bakımı yapılıyor.

Bu yıl ağırlıklı olarak daha zengin fosil yatağı olan Hırkaköy'de yapılan kazılarda ilk kez bütün halinde gergedan kafatası bulundu. Fosil, normalde Yamula faunası içerisinde az bulunan bir familyaya ait olmasına rağmen, gergedan kafatasının bulunması diğer iskelet parçalarının da önümüzdeki senelerde bulunabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Anadolu'da bu denli iyi korunmuş ve bütüne yakın fosil örnekleri kolay kolay bulunmamasına rağmen Yamula'nın fosilleri bu özelliğiyle önemini ortaya koyuyor.

Bu yılki kazılarda bir etçile (carnivora) ait kafatası da ortaya çıkarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, sponsorluğunu üstlendikleri kazı çalışmalarında filler, fillerin atası, gergedanlar, zürafalar, etçil hayvanlarla ilgili oldukça fazla sayıda materyal ortaya çıktığını belirtti.

Fosillerin yapılan bilimsel çalışmalar ve incelemeler sonunda 7,5 milyon yıla kadar tarihlendiğine dikkati çeken Büyükkılıç, "Burada daha önce gergedanla ilgili kemikler, kafatası parçaları bulundu. Ancak bütün olarak ilk defa böyle bir gergedan kafatasının ortaya çıkması, bütün olması bilim insanları arasında oldukça büyük yankı uyandırdı." diye konuştu.

Büyükkılıç, inceleme, araştırma ve restorasyon çalışmaları yapılan fosillerin, yapımı devam eden Paleontoloji Müzesinde sergileneceğini sözlerine ekledi.