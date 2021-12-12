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Kayseri'deki medeniyet beşiği Şahmelik, turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika

Kayseri'deki medeniyet beşiği Şahmelik, turizme kazandırılmayı bekliyor

12.12.2021 14:33

- Kayseri'deki medeniyet beşiği Şahmelik, turizme kazandırılmayı bekliyor Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şahmelik Mahallesi sakinleri, mahallede bulunan ve 7 Katlı Yeraltı Şehri olarak nitelendirilen bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor.

- Kayseri'deki medeniyet beşiği Şahmelik, turizme kazandırılmayı bekliyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şahmelik Mahallesi sakinleri, mahallede bulunan ve 7 Katlı Yeraltı Şehri olarak nitelendirilen bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor.

Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan ve 7 katlı yeraltı şehri ile kaya oyma kral yolu ile dikkat çeken Kayseri'nin Develi İlçesine bağlı Şahmelik turizme açılmayı bekliyor. Develi'ye yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan mahallede, Selçuklu Sultanı Melikşah'ın 21 gün konakladığı ve ismini oradan aldığı rivayeti bulunuyor.

Yeraltı şehrine gerekli bakımın yapılması halinde tarihin ortaya çıkacağını söyleyen Mahalle sakinlerinden Sezai Arsu, "Bir rivayete göre Sultan Melikşah 21gün diğer bir rivayete göre de 45 gün konakladığı söyleniyor, Şahmelik köyümüzde ismini buradan alıyor. Mahallemizin ismi Melikşah'mış ama Şahmelik ismine döndürmüşler. Burasının 3 katı üstte 4 katı altta olmak üzere 7 katlı olduğu söyleniyor. Burada belirtilerde var 7 katlı olduğuna dair. İçine de girdik 3-4 kat iniliyor ama daha aşağısına inemiyoruz, topraklar ile girişler daraldığı için artık daha fazla gidilmiyor. Dar tünellerden gittiğin zaman 700 metre falan ilerleyebiliyorsun oradan boşluklara çıkıyorsun altlara iniliyor, bazı yerler dolu bazı yerler dar olduğu için inilmiyor. Bir ışıklandırma yapılsa bu tarih komple gün yüzüne çıkar" ifadelerini kullandı.

Kayseri'deki medeniyet beşiği Şahmelik, turizme kazandırılmayı bekliyor
Kayseri'deki medeniyet beşiği Şahmelik, turizme kazandırılmayı bekliyor
Kayseri'deki medeniyet beşiği Şahmelik, turizme kazandırılmayı bekliyor
Kayseri'deki medeniyet beşiği Şahmelik, turizme kazandırılmayı bekliyor

Underground, Selçuklu, Kayseri, Develi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'deki medeniyet beşiği Şahmelik, turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'deki medeniyet beşiği Şahmelik, turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika
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