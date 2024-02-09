Kayseri\'deki tarihi medrese, kilim dokuma kursuna ev sahipliği yapıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde 1893'te yaptırılan Hamidiye Medresesi, halk eğitim merkezinin açtığı kilim dokuma kursuna katılan kadınları ağırlıyor.
Şıhlı Mahallesi'nde 2. Abdulhamid zamanında inşa ettirilen Hamidiye Medresesi'nde, Develi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kilim dokuma kursu, tezgah başına geçmek isteyen kadınları bir araya getirdi.
Yaklaşık 130 yıl önce yapımı tamamlanan medrese, günümüzde hem tarihin izlerini taşıyor hem de geçmişteki kilim motiflerinin yeniden işlenmesine ev sahipliği yapıyor.
Hamidiye Medresesi'nde bir araya gelen yaklaşık 15 kadın, dokudukları kilimleri Büyükşehir Belediyesine satarak aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.
Usta öğretici Behiye Sülün, AA muhabirine, tarihi bir mekanda kilim dokumanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.
"Kültürümüzü devam ettiriyoruz"
Kilim kültürünü geleceğe taşımak istediklerini belirten Sülün, şunları kaydetti:
"Burası Osmanlı döneminden kalma tarihi bir mekan. Bize de burada fırsat verildiği için çok memnunuz. Tarihi bir mekanda kilim sanatını yaşatmak bizim için onur verici. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kilim dokuyoruz. Kültürümüzü devam ettiriyoruz. Genelde ev hanımları geliyor. Belediye destek veriyor. Dokuduğumuz kilimleri de Büyükşehir Belediyesi satın alıyor. Ev hanımlarına da harçlık oluyor. Bir kilim ortalama 1 haftada bitiyor. Büyük olunca 15-20 gün civarda tamamlanıyor."
Sülün, geçmişin izlerini geleceğe taşıma anlamında medresenin kendilerine imkan sunduğunu ifade etti.
Kursiyerlerden 67 yaşındaki Hüsne Özüdoğru, kilim dokumayı 10 yaşında öğrendiğini dile getirdi.
Kilim dokumaya yaklaşık 30 yıl sonra tekrar başladığını aktaran Özüdoğru, "Eskilerden biz kaldık. Yenilere öğretiyoruz. Bizim için çok verimli oluyor. Aynı zamanda elimizde harçlık oluyor. Evde oturana kadar burada oturuyoruz. Hatıralarım canlanıyor. Çocukluğum gözümün önüne geliyor. Haftada 5-6 gün geliyoruz. Her gün gelmek istiyoruz." diye konuştu.
75 yaşındaki Suna Şimşek, yıllar sonra yeniden kilim tezgahının başına oturduğunu ve para kazandığını söyledi.
67 yaşındaki Dursun Arıcan, kilim dokumayı çok özlediğini, kurs sayesinde yeniden tezgah başına geçtiğini ifade etti.
Severek kilim dokuduğunu aktaran Arıcan, şöyle devam etti:
"Burada para kazanıyoruz, geçimimizi sağlıyoruz. Yeter ki kilim doku, paramızı veriyorlar. Harçlığımız çıkıyor. Burası atamızın yeri. Medrese deniliyor. Burada kilim dokumak bizi mutlu ediyor çünkü medresemiz şenleniyor. Atalarımızın mirasına sahip çıkıyoruz, kapısını açık tutuyoruz."
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kayseri'deki tarihi medrese, kilim dokuma kursuna ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?