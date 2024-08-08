Kayseri Kitap Fuarı 11-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kayseri Kitap Fuarı 11-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7. Kayseri Kitap Fuarı'nın 11-20 Ekim tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu. Fuar, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek ve birçok şair ve yazarın katılımıyla ziyaretçilere açık olacak.

08.08.2024 16:35
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7. Kayseri Kitap Fuarı'nın 11-20 Ekim tarihlerinde düzenleneceğini bildirdi.

Büyükkılıç, 9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kayseri'yi kütüphaneler şehri yaptıklarını ifade etti.

Kitap kurtlarının heyecanla beklediği kitap fuarı için de hazırlıklara başladıklarını belirten Büyükkılıç, "Her yıl rekor kıran Kayseri Kitap Fuarı'mızın 7'ncisi, 11-20 Ekim tarihlerinde, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda kitapseverlerle buluşacak." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, birçok şair ve yazarın yer alacağı fuarda, yüzlerce yayınevi tarafından milyonlarca kitabın da ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kayseri Kitap Fuarı 11-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek - Son Dakika

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