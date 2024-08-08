Kayseri Kitap Fuarı 11-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek

Kültür Sanat

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7. Kayseri Kitap Fuarı'nın 11-20 Ekim tarihlerinde düzenleneceğini bildirdi.

Büyükkılıç, 9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kayseri'yi kütüphaneler şehri yaptıklarını ifade etti.

Kitap kurtlarının heyecanla beklediği kitap fuarı için de hazırlıklara başladıklarını belirten Büyükkılıç, "Her yıl rekor kıran Kayseri Kitap Fuarı'mızın 7'ncisi, 11-20 Ekim tarihlerinde, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda kitapseverlerle buluşacak." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, birçok şair ve yazarın yer alacağı fuarda, yüzlerce yayınevi tarafından milyonlarca kitabın da ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını kaydetti.