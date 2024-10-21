Kayseri Kitap Fuarı’na Rekor Ziyaretçi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kayseri Kitap Fuarı’na Rekor Ziyaretçi

Kayseri Kitap Fuarı’na Rekor Ziyaretçi

7. Kayseri Kitap Fuarı, 10 günde 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçiyle büyük bir başarı sağladı.

21.10.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kayseri Kitap Fuarı, 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açan ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'na çok sayıda kitapsever ilgi gösterdi.

Dünya Ticaret Merkezi'nde 11-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen kitap fuarını 10 günde 1 milyon 85 bin 214 kişi ziyaret etti.

Söyleşiler ve imza etkinliklerinin de düzenlendiği fuarda, 412 yayınevi, 513 yazar ile 3 milyonu aşkın kitap ziyaretçilerle buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin okuyan ve okutan bir kent olarak anılması için gayret ettiklerini belirterek, "7. Kayseri Kitap Fuarı'nda rekorlar güncellenmeye devam ediyor. 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçi sayısıyla büyük bir başarıya imza attık. Kitap tutkunlarını bir araya getiren fuarımıza gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, okuyan ve okutan şehir Kayseri'mize çok yakışan bu rekoru gururla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, kayseri, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri Kitap Fuarı’na Rekor Ziyaretçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:51:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Kitap Fuarı’na Rekor Ziyaretçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.