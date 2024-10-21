Kayseri Kitap Fuarı’na Rekor Ziyaretçi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kayseri Kitap Fuarı, 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açan ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'na çok sayıda kitapsever ilgi gösterdi.

Dünya Ticaret Merkezi'nde 11-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen kitap fuarını 10 günde 1 milyon 85 bin 214 kişi ziyaret etti.

Söyleşiler ve imza etkinliklerinin de düzenlendiği fuarda, 412 yayınevi, 513 yazar ile 3 milyonu aşkın kitap ziyaretçilerle buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin okuyan ve okutan bir kent olarak anılması için gayret ettiklerini belirterek, "7. Kayseri Kitap Fuarı'nda rekorlar güncellenmeye devam ediyor. 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçi sayısıyla büyük bir başarıya imza attık. Kitap tutkunlarını bir araya getiren fuarımıza gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, okuyan ve okutan şehir Kayseri'mize çok yakışan bu rekoru gururla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.