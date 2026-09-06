Kayseri\'de Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Kayseri Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'de bu yıl ikinci kez gerçekleştirildiğini belirterek, 5-13 Eylül tarihleri arasında kentin birçok noktasında konserden tiyatroya, sergilerden atölyelere kadar çok sayıda etkinliğin vatandaşlarla buluşacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'deki ikinci yılında da dolu dolu programların hazırlandığını ifade eden Kayseri Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, etkinliklerin yalnızca konserlerden ibaret olmadığını vurguladı. Festival kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinlik alanında 5-13 Eylül tarihleri arasında her gün farklı sanatçıların sahne alacağını kaydeden Dursun, Kayseri'nin farklı noktalarında da çok sayıda kültür ve sanat etkinliği düzenleneceğini belirtti. Dursun; "Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Türkiye'nin farklı yerlerinde bu festivali gerçekleştiriyor. Kayseri'mizde de geçtiğimiz yıl ilkini yapmıştık. Dolu dolu programlarla Kültür Yolu Festivali gerçekleşmişti. Bu yıl şehrimizde ikincisi gerçekleştiriliyor. Bakanlığımız çok farklı etkinlikler planladı. Burada çoğunluk olarak konserler biliniyor olabilir ama konserlerin dışında da çok farklı etkinlikler var" dedi. Festivalin şehrin farklı noktalarına yayıldığını aktaran Dursun; "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizdeki etkinlik alanında konserler olacak. 5-13 Eylül tarihleri arasında her gün farklı sanatçılar sahne alacak. Sadece orayla sınırlı değil, şehrimizin çok çeşitli noktalarında farklı etkinlikler de var. İl Halk Kütüphanemizde çok farklı etkinlikler olacak, söyleşiler olacak, yazarlarımız okuyucularıyla buluşacak. Müzemizde sergiler olacak, atölyeler olacak. Şehrimizin geleneksel sanatlarına dair birçok etkinlik var. Hafta kapsamında dolu dolu etkinlikler var" ifadelerini kullandı.

"Her yaştan vatandaşımıza yönelik etkinlikler var"

Festival programının her yaş grubuna hitap ettiğini dile getiren Dursun, çocuklara yönelik etkinliklerin de önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Dursun, "Her yaştan etkinlikler var. Geçmişe dair çocukların eski sokaklardaki oyunlarına dair bile etkinlik var. Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri, çocuk şenlikleri, ahşap baskı, Yahyalı halıları, Etnospor, Hane Sergisi, yazma eserler, Kafkas rüzgarı, kilim dokuma atölyesi ve Deniz Kuvvetleri Bando Komutanlığı'nın etkinlikleri olacak" diye konuştu. Festival kapsamında tiyatroseverlerin de unutulmadığını belirten Dursun, hem kültür merkezlerinde hem de Devlet Tiyatrosu'nda farklı oyunların sahneleneceğini ifade etti.

Kayseri'deki tüm vatandaşları etkinliklere davet eden Dursun, "Şehrimizde tüm vatandaşlarımızın Kültür Yolu Festivali kapsamında birçok etkinlikler yer alacak. Vatandaşlarımız festival sayfalarından hangi etkinliğin nerede ve ne zaman olduğunu takip etsinler. Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum" dedi.