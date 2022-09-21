Kayseri'de Soğanlı Vadisi ve Kapuzbaşı Şelalesi yollarında çalışma başlatıldı

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde turizm değeri Soğanlı Vadisi ve Kapuzbaşı Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan yollarda çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sıcak hava balon turlarıyla daha da hareketlenen önemli turizm destinasyonlarından Soğanlı Vadisi'nde 7 metre genişliğinde 2,4 kilometrelik yolda asfaltlama tamamlandı.

Toplam 3 milyon 992 bin 449 liraya mal olan Yeşilhisar-Soğanlı arasındaki yolda, 4 bin 200 ton asfalt kullanıldı.

Kapuzbaşı Şelalesi yolunda da çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri, Kayseri'yi keşfetmeye davet etti.

Zenginlikler şehri Kayseri'nin değerlerini gözetmeye çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, "Yerine göre gün yüzüne çıkarıyoruz, yerine göre tanıtıyoruz, geliştiriyoruz, paylaşıyoruz. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile valiliğimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla el ele, hükümetimizin bize sağladığı imkanlar dahilinde düzenlediğimiz toplantı ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla dört bir tarafı turizm değeri olan Kayseri'yi dünyaya tanıtacağız. Bunda da kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, desteklerini esirgemeyen Vali Gökmen Çiçek ile emeği geçen herkese teşekkür etti.