Kayseri'de Soğanlı Vadisi ve Kapuzbaşı Şelalesi yollarında çalışma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Soğanlı Vadisi ve Kapuzbaşı Şelalesi yollarında çalışma başlatıldı

21.09.2022 14:04
Kayseri'de Soğanlı Vadisi ve Kapuzbaşı Şelalesi yollarında çalışma başlatıldı

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde turizm değeri Soğanlı Vadisi ve Kapuzbaşı Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan yollarda çalışma başlatıldı.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde turizm değeri Soğanlı Vadisi ve Kapuzbaşı Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan yollarda çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sıcak hava balon turlarıyla daha da hareketlenen önemli turizm destinasyonlarından Soğanlı Vadisi'nde 7 metre genişliğinde 2,4 kilometrelik yolda asfaltlama tamamlandı.

Toplam 3 milyon 992 bin 449 liraya mal olan Yeşilhisar-Soğanlı arasındaki yolda, 4 bin 200 ton asfalt kullanıldı.

Kapuzbaşı Şelalesi yolunda da çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri, Kayseri'yi keşfetmeye davet etti.

Zenginlikler şehri Kayseri'nin değerlerini gözetmeye çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, "Yerine göre gün yüzüne çıkarıyoruz, yerine göre tanıtıyoruz, geliştiriyoruz, paylaşıyoruz. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile valiliğimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla el ele, hükümetimizin bize sağladığı imkanlar dahilinde düzenlediğimiz toplantı ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla dört bir tarafı turizm değeri olan Kayseri'yi dünyaya tanıtacağız. Bunda da kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, desteklerini esirgemeyen Vali Gökmen Çiçek ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Eşi ve üvey kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis Son dakika haberi: Eşi ve üvey kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis Eşi ile üvey kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis cezası Eşi ile üvey kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis cezası Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Kaynak: AA

Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de Soğanlı Vadisi ve Kapuzbaşı Şelalesi yollarında çalışma başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galatport'da görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:11:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Soğanlı Vadisi ve Kapuzbaşı Şelalesi yollarında çalışma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement