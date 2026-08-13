Vali Çiçek, Eğriköy Höyük Kazı Alanı’nı ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Yeşilhisar ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük Kazı Alanı'nı ziyaret ederek bölgede yürütülen arkeolojik çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'dan kazı çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Gökmen Çiçek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleriyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekin Kozal'ın başkanlığındaki heyet tarafından başlatılan arkeolojik kazı ve araştırmalara valiliğimiz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kapadokya Alan Başkanlığı, Yeşilhisar Kaymakamlığı ve Yeşilhisar Belediyesi de destek veriyor" dedi. Toros Dağları'na yakın konumuyla dikkat çeken Eğriköy yerleşimi, Kültepe merkezli ticaret ağı içerisinde Kilikya ve Akdeniz bağlantılarının araştırılması açısından önemli bir merkez olarak değerlendiriliyor. Bölgede yürütülen çalışmalarla, yerleşimin ticari ve ekonomik ilişkilerinin yanı sıra madencilik faaliyetlerinin bu ağ içerisindeki rolünün de ortaya çıkarılması hedefleniyor. Tunç Çağı boyunca iskan gördüğü belirtilen Eğriköy Höyük'te demir ve bakır madenciliğine ilişkin bulgulara rastlanması, yerleşimin madencilik faaliyetleri açısından önemini artırıyor. Yerleşimin Toros Dağları eteklerindeki maden kaynaklarına yakınlığı da araştırmaların önemli başlıkları arasında yer alıyor. Eğriköy çevresindeki zengin demir yatakları, höyüğün geçmişteki madencilik ve ticaret ağları içerisindeki potansiyel rolüne ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Eğriköy'ün tarihi önemini artıran bir diğer bulgu ise 1930'lu yıllarda höyükte veya yakın çevresinde bulunan iki kitabeli blok. Demir Çağı'na tarihlenen ve üzerinde Anadolu hiyeroglif yazısı bulunan blokların arkeolojik ve tarihi bağlamının araştırılmasıyla, bölgenin Demir Çağı'ndaki siyasi, jeopolitik ve kültürel yapısına ilişkin yeni bilgilere ulaşılması amaçlanıyor.

Yürütülen kazı ve araştırmaların, Eğriköy'ün yalnızca yerel tarih açısından değil, Kültepe merkezli ticaret ağlarının Toroslar, Kilikya ve Akdeniz'e uzanan bağlantılarındaki rolünün anlaşılması bakımından da önemli katkılar sunması bekleniyor.