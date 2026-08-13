Vali Çiçek, Eğriköy Höyük Kazı Alanı’nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Çiçek, Eğriköy Höyük Kazı Alanı’nı ziyaret etti

Vali Çiçek, Eğriköy Höyük Kazı Alanı’nı ziyaret etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilhisar'daki Eğriköy Höyük kazı alanını ziyaret ederek arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tunç Çağı yerleşimi ve madencilik ile ticaret ağlarına dair araştırmalar sürüyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Yeşilhisar ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük Kazı Alanı'nı ziyaret ederek bölgede yürütülen arkeolojik çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'dan kazı çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Gökmen Çiçek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleriyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekin Kozal'ın başkanlığındaki heyet tarafından başlatılan arkeolojik kazı ve araştırmalara valiliğimiz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kapadokya Alan Başkanlığı, Yeşilhisar Kaymakamlığı ve Yeşilhisar Belediyesi de destek veriyor" dedi. Toros Dağları'na yakın konumuyla dikkat çeken Eğriköy yerleşimi, Kültepe merkezli ticaret ağı içerisinde Kilikya ve Akdeniz bağlantılarının araştırılması açısından önemli bir merkez olarak değerlendiriliyor. Bölgede yürütülen çalışmalarla, yerleşimin ticari ve ekonomik ilişkilerinin yanı sıra madencilik faaliyetlerinin bu ağ içerisindeki rolünün de ortaya çıkarılması hedefleniyor. Tunç Çağı boyunca iskan gördüğü belirtilen Eğriköy Höyük'te demir ve bakır madenciliğine ilişkin bulgulara rastlanması, yerleşimin madencilik faaliyetleri açısından önemini artırıyor. Yerleşimin Toros Dağları eteklerindeki maden kaynaklarına yakınlığı da araştırmaların önemli başlıkları arasında yer alıyor. Eğriköy çevresindeki zengin demir yatakları, höyüğün geçmişteki madencilik ve ticaret ağları içerisindeki potansiyel rolüne ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Eğriköy'ün tarihi önemini artıran bir diğer bulgu ise 1930'lu yıllarda höyükte veya yakın çevresinde bulunan iki kitabeli blok. Demir Çağı'na tarihlenen ve üzerinde Anadolu hiyeroglif yazısı bulunan blokların arkeolojik ve tarihi bağlamının araştırılmasıyla, bölgenin Demir Çağı'ndaki siyasi, jeopolitik ve kültürel yapısına ilişkin yeni bilgilere ulaşılması amaçlanıyor.

Yürütülen kazı ve araştırmaların, Eğriköy'ün yalnızca yerel tarih açısından değil, Kültepe merkezli ticaret ağlarının Toroslar, Kilikya ve Akdeniz'e uzanan bağlantılarındaki rolünün anlaşılması bakımından da önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Kayseri Valiliği, Gökmen Çiçek, Kültür Sanat, Madencilik, Yeşilhisar, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Vali Çiçek, Eğriköy Höyük Kazı Alanı’nı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu’ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle...
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Cansever’in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı Cansever'in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı

16:00
Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları BİM’in sıralaması şaşırttı
Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı
15:55
DEM Parti heyeti Erdoğan’la görüşmek için Külliye’de Demirtaş dahil masada 5 konu var
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var
15:52
Fenerbahçe’ye Mert Günok’tan kötü haber Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
15:38
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Büyük sürprizler var
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
15:00
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
14:08
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye’ye iade edildi
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 16:18:58. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Çiçek, Eğriköy Höyük Kazı Alanı’nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.