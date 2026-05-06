KAYÜ'de Kitap Kulübü ile Okuma Alışkanlığı Yaygınlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KAYÜ'de Kitap Kulübü ile Okuma Alışkanlığı Yaygınlaşıyor

KAYÜ\'de Kitap Kulübü ile Okuma Alışkanlığı Yaygınlaşıyor
06.05.2026 00:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Üniversitesi'nde 'Oku-Yorum' kulübü, öğrencileri kitap okumaya teşvik ediyor.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) öğrencileri tarafından kurulan "Oku-Yorum" adlı kitap kulübünde yaklaşık 4 yıldır Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve öğrenciler kitap tahlili yapıyor.

Üniversite kampüsündeki Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi'nde bir araya gelen öğrenciler, hayırseverlerce alınan kitapları 1-1,5 aylık dönemler içinde okuduktan sonra yorumlamak için buluşuyor. 100'den fazla üyesi bulunan kitap kulübünün tahliline Rektör Karamustafa ile üniversitenin yöneticileri de katılıyor.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AA muhabirine, özellikle son dönemde gençlerin teknolojiyi çok kullandığını, dijital platformlarda bilgiye kolay ulaştığını, çabuk öğrenilen bilgilerin ise çabuk unutulduğunu söyledi.

Gençler arasında kitap okumayı yaygınlaştırmak için 2022'de kulüp bünyesinde bir araya geldiklerini belirten Karamustafa, sponsorlar aracılığıyla kitapların alındığını, merkez kampüsteki kulüp üyelerinin yanı sıra Develi ilçesinden de öğrencilerin kitap tahliline katıldıklarını ifade etti.

Karamustafa, 1-1,5 aylık süreç içinde kitapları okuyan öğrencilerle kitabın tahlilini yaptıklarını anlatarak, "Amacımız öncelikle gençler arasında okuma alışkanlığını yaygınlaştırma, özendirme. 30-40 günde bir de olsa öğrencilerimizin üniversite rektörüyle, üniversite üst yönetimiyle bir araya gelmesini sağlamak. Bizim 'Masada buluşuyoruz', 'Kampüsü konuşuyoruz' gibi etkinliklerimiz var. Bize her zaman ulaşabilirler ama yine bu etkinlikte de üniversite üst yönetimine ulaşmalarını sağlıyoruz. Bir arada olmak, okuduğumuz kitap üzerine istişarede bulunup paylaşımda bulunmak, anladıklarımızı birbirimizle paylaşmak gibi amaçlar güdüyoruz." diye konuştu.

Her geçen gün etkinliğe katılan öğrenci sayısının arttığını vurgulayan Karamustafa, etkinliğin başından bu yana 11. kitabı birlikte yorumladıklarını, kitapları ise kimi zaman kendisinin kimi zaman da öğrencilerin seçtiğini dile getirdi.

"Hiçbir toplantıyı kaçırmadım"

KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencisi 59 yaşındaki Ayten Dilci de çok iyi bir okuyucu olduğunu ve çok kitap okuduğunu söyledi.

Ev hanımı olduğunu anlatan Dilci, şunları kaydetti:

"Ev hanımıyken bu kitap kulübünü okulun sosyal medya hesabından görmüştüm. 'Bu kulübün içinde ben de olmalıyım' dedim. Bu okula başlamamdaki en büyük vesile bu kitap kulübüdür. O yıl sınava girdim ve çok istediğim Geleneksel El Sanatları Bölümü'nü kazandım. Okulu kazandığımın haftası gelip kulübe kaydımı yaptırdım. Hiçbir toplantıyı kaçırmadım, bu dönemin son toplantısı olduğu için hüzünlüyüm biraz. Bana çok şey kattı. Rektör hoca ile diğer hocalarla beraber yorumlamak, benim kaçırdığım noktaları onların dile getirmesi, tekrar gözden geçirmek başka açıdan bakmamızı sağlıyor."

Kitap kulübü başkanı KAYÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Makbule Akbaş ise her kitap tahliline 50'den fazla öğrencinin katıldığını ve bir mühendislik öğrencisi olarak kitap okumayı tüm arkadaşlarına önerdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat KAYÜ'de Kitap Kulübü ile Okuma Alışkanlığı Yaygınlaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:59:29. #7.13#
SON DAKİKA: KAYÜ'de Kitap Kulübü ile Okuma Alışkanlığı Yaygınlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.