“Kaz Dağları’nın Fısıltısı Kuş Düşleri” Sergisi kapılarını açıyor - Son Dakika
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“Kaz Dağları’nın Fısıltısı Kuş Düşleri” Sergisi kapılarını açıyor

“Kaz Dağları’nın Fısıltısı Kuş Düşleri” Sergisi kapılarını açıyor
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Kazdağları'nın kuşlarını sanatın farklı yorumlarıyla buluşturan "Kaz Dağları’nın Fısıltısı Kuş Düşleri" Sergisi, 15 Ağustos-15 Eylül 2026 tarihleri arasında İda Madra Jeoparkı Güre Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Körfez Tatbikililer Sanat Grubu tarafından hazırlanan sergi, Kazdağları'nın doğal mirasını ve biyolojik çeşitliliğini odağına alan eserlerden oluşuyor.

Körfez Tatbikililer Sanat Grubu'nun hazırladığı "Kaz Dağları’nın Fısıltısı Kuş Düşleri" Sergisi, Kazdağları'nın simge kuş türlerinden ilham alan eserleri bir araya getiriyor. Sanatçıların özgün yorumlarını yansıtan çalışmalar, bölgenin doğal mirasını ve zengin ekosistemini sanat aracılığıyla yorumluyor.

Şah Kartalı'ndan Kara Ağaçkakan'a, Şahin'den Taşkızılı ve Saka Kuşu'na kadar birçok kuş türünü konu alan eserler, Kazdağları'nın doğal yaşamını ve biyolojik çeşitliliğini sanatçıların özgün yorumlarıyla ele alıyor. Sergi, kuşların yalnızca estetik bir unsur değil, Kazdağları'nın doğal yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu sanat aracılığıyla anlatıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Ticaret Odası'nın katkılarıyla düzenlenen "Kaz Dağları’nın Fısıltısı Kuş Düşleri" Sergisi, 15 Ağustos'ta kapılarını açacak. Sergi, 15 Eylül 2026 tarihine kadar İda Madra Jeoparkı Güre Sergi Salonu'nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

“Kaz Dağları’nın Fısıltısı Kuş Düşleri” Sergisi kapılarını açıyor

Kültür Sanat, Kaz Dağı, Ağustos, Körfez, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat “Kaz Dağları’nın Fısıltısı Kuş Düşleri” Sergisi kapılarını açıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: “Kaz Dağları’nın Fısıltısı Kuş Düşleri” Sergisi kapılarını açıyor - Son Dakika
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