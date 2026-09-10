Kazak sanatçı Erzhanov, Ankara'da TÜRKSOY konseriyle anıldı - Son Dakika
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Kazak sanatçı Erzhanov, Ankara'da TÜRKSOY konseriyle anıldı

Kazak sanatçı Erzhanov, Ankara\'da TÜRKSOY konseriyle anıldı
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Kazakistan halk sanatçısı Manarbek Erzhanov, doğumunun 125. yılında Ankara'daki TÜRKSOY Genel Merkezinde düzenlenen konserle anıldı. Konsere Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev katıldı.

Kazakistan halk sanatçısı Manarbek Erzhanov doğumunun 125. yılında Ankara'da anıldı.

Manarbek Erzhanov doğumunun 125. yılında Ankara'daki Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Merkezinde düzenlenen konserle anıldı. Konsere Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev katıldı. Düzenlenen anma konserinde Kazak sanatçılar, Manarbek Erzhanov'un eserlerini seslendirdi.

"Kazak halkında önemli bir yere sahip olan büyük sanatçıdır"

Manarbek Erzhanov'un Kazak halkında sanat ve kültürün önemli sanatçılarından biri olduğuna değinen Sultan Raev, "Bugün Kazak halkının büyük sanatçısı, şarkıcısı, destekçisi, oyuncu ve Kazakistan halk sanatçısı, Manarbek Erzhanov 125. yıl dönümüne ithafen 'Bozkırın Eşsiz Sesi' programında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün burada büyük bir sanatçının yıl dönümünü kutluyoruz. Aynı zamanda Kazak halkının geleneksel sanatına, halkın manevi hafızasına ve nesilden nesle aktarılan büyük sanat geleneğine saygımızı sunuyoruz. Manarbek Erzhanov, Kazak halkının sanat ve kültür hayatında önemli bir yere sahip olan büyük bir sanatçıdır" ifadelerine yer verdi.

"Onun bıraktığı miras güçlü bir kültür köprüsüdür"

Manarbek'in sesinde Kazak kültürünün izleri olduğuna dikkati çeken Raev, "Onun güçlü ve kendine özgü sesi, Kazak halkının duygularını, yaşamını ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmıştır. Onun sanatı, Kazak bozkırının geniş ufkunu, halkın sevinişini, hüznünü, hayallerini ve ruhunu yansıtmıştır. Manarbek sesi, yalnızca bir sanatçının sesi değildir. Onun şarkılarında, halkın tarihi, ezgililerinde, milletin ruhu, sanatındaysa yüzyıllar boyunca oluşmuş Kazak kültürünün izleri vardır. Bu nedenle onun sanatını anlamak, aynı zamanda Kazak halkının kültürel dünyasını ve manevi değerlerini anlamak demektir. Onun, bıraktığı miras, geçmişten günümüze uzanan güçlü bir kültür köprüsüdür. Manarbek Erzhanov'un sanatı, Türkçe açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü Türk halklarının birbirine bağlayan en güçlü unsurlarından biri kültür ve sanattır. Türk yöresindeki her ülkenin kendine özgü bir müzik geleneği bulunmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kazak sanatçı Erzhanov, Ankara'da TÜRKSOY konseriyle anıldı - Son Dakika

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