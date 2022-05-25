Kazakistan'ın Aktau şehrinde Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika
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Kazakistan'ın Aktau şehrinde Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı

25.05.2022 22:44

Detay görüntüler Türkiye'nin Aktau Başkonsolosu Muzaffer Akyıldırım'ın konuşması Kazakistan'ın Aktau şehrinde Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı AKTAU (AA) – Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında eş...

Detay görüntüler

Türkiye'nin Aktau Başkonsolosu Muzaffer Akyıldırım'ın konuşması Kazakistan'ın Aktau şehrinde Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı

AKTAU (AA) – Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında eş zamanlı kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehrinde Türk yemeklerini tanıtım etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Aktau Başkonsolosluğu tarafından bir Türk otelindeki etkinliğe Aktau yetkilileri, yabancı misyon temsilcileri, Türk vatandaşları ve kent sakinleri ile basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte Türk şefi konuklara başta yaprak sarma olmak üzere Türk mutfağının çeşitli lezzetleri hakkında sunum yaptı.

Türk yemeklerinin tariflerine yoğun ilgi gösteren konuklar ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabını inceledi.

Türkiye'nin Aktau Başkonsolosu Muzaffer Akyıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk yemeklerinin Kazaklar tarafından çok beğenildiğini söyledi.

Akyıldırım, başkonsolosluğun daha önceki faaliyetlerinde yerel halkın Türk yemeklerine aşina olduğunu, yemekleri beğendiklerini fark ettiklerini belirterek, "Çünkü Kazak halkının belki yarısından fazlası tatilini Türkiye'de geçiriyor. Bu esasında bizim Orta Asya'dan beri taşıdığımız Türk mutfak kültürünü, geleneklerini ve Türk dili ve kültürünü birlikte yaşadığımızı gösteriyor." dedi.

Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının bugün etkinlikte oldukça beğenildiğini dile getiren Akyıldırım, "Kitabımız çok güzel hazırlanmış. Tüm mutfağın çeşitli safhaları başlangıçtan tatlı safhasına kadar tanıtılıyor. Biz de Kazakistan'da zaten yaygın olan et ağırlıklı yemekleri daha fazla sebze ve zeytinyağı ile buluşturmak, Türkiye'de tanıdıkları ve otellerde gördükleri lezzetleri burada canlandırmaya ve daha fazla yayılmasını sağlamaya uğraşıyoruz. Nitekim, şehirde daha fazla Türk restoranları açılıyor. Buralarda da Türkiye'den gelmiş şeflerimiz çalışıyor. Bugünkü etkinliğimizde bize mutfağı hazırlayan Tuncay şefimiz de bunlardan birisi. Bu şeflerimizin sunduğu Türk mutfağının lezzetli yemeklerinin halk tarafından sevildiğini görmek ise bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Aktau'daki filarmonide sanatçı olan Kalima Nauşabayeva da Türk mutfağını seven birisi olarak etkinlikte bulunduğunu belirtti.

Nauşabayeva, özellikle etkinlik kapsamında ayvadan yapılan tatlıyı çok beğendiğini dile getirerek, "Türk mutfağının en beğendiğim yönü de et yemeklerinin çeşitli sebze ve meyveleri kullanarak daha sağlıklı, yumuşak ve lezzetli hazırlanması diyebilirim." diye konuştu.

Kazakistan'ın Aktau şehrinde Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı
Kazakistan'ın Aktau şehrinde Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı
Kazakistan'ın Aktau şehrinde Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı
Kazakistan'ın Aktau şehrinde Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı
YORUMLAR
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Ankara'nın yöresel lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı (1) Ankara'nın yöresel lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı (1) Çorum'un lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı Çorum'un lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kazakistan'ın Aktau şehrinde Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika


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