KBÜ’lü gençlerin "Son Misafir" filmi TRT tarışmasında finalist - Son Dakika
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KBÜ’lü gençlerin "Son Misafir" filmi TRT tarışmasında finalist

KBÜ’lü gençlerin "Son Misafir" filmi TRT tarışmasında finalist
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Son Misafir" adlı kurmaca kısa film, jüri değerlendirmesini geçerek TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda finale kaldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Son Misafir" adlı kurmaca kısa film, jüri değerlendirmesini geçerek TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda finale kaldı.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı "Son Misafir" adlı kısa film, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026'da Kısa Film kategorisinde finalistler arasına girdi.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Görsel Yayıncılık alanında Kısa Film kategorisinde yarışan "Son Misafir", finalistler arasında yer aldı.

Film, şehit oğlunun eve dönüşünü sessizce bekleyen Fatma Hanım'ın hikayesini konu alıyor. Hazırlanan sofra, gün ilerledikçe annenin oğluna duyduğu özlem ve yaşadığı acının simgesine dönüşüyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Gülşen Basut ve Cemal Can İri yer alıyor. Kamera arkasında ise Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri Sümeyye Erdoğan, Yağmur Kaya, Melisa Yıldız, Muhammet Enes Çelik, Senanur Gündüz ve Abdüllatif Khal Murad Mirza görev aldı.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı yapım, yarışmanın final aşamasında değerlendirmeye alınacak.

Kaynak: İHA

Türker İnanoğlu, Kültür Sanat, Safranbolu, Misafir, Sinema, Trt, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat KBÜ’lü gençlerin 'Son Misafir' filmi TRT tarışmasında finalist - Son Dakika

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SON DAKİKA: KBÜ’lü gençlerin "Son Misafir" filmi TRT tarışmasında finalist - Son Dakika
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