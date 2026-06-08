Fethiye Belgesel Günleri'nde KBÜ belgesellerine çifte ödül - Son Dakika
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Fethiye Belgesel Günleri'nde KBÜ belgesellerine çifte ödül

Fethiye Belgesel Günleri\'nde KBÜ belgesellerine çifte ödül
08.06.2026 15:41  Güncelleme: 15:42
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Karabük Üniversitesi akademisyenleri, personeli ve öğrencileri tarafından hazırlanan 'Naif' ve 'Bir Zamanlar Yenişehir Sineması' belgeselleri, 9. Fethiye Belgesel Günleri'nde başarı elde etti. 'Naif' en iyi üç film arasına girerek Fethiye Üçlüsü'ne seçilirken, 'Bir Zamanlar Yenişehir Sineması' festivalin gösterim seçkisinde yer aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, personeli ve öğrencilerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan iki belgesel, 9. Fethiye Belgesel Günleri'nde elde ettikleri başarıyla dikkat çekti.

Karabük Üniversitesi imzalı "Naif" belgeseli, 9. Fethiye Belgesel Günleri'nde en iyi üç film arasına girerek Fethiye Üçlüsü'ne seçildi. "Bir Zamanlar Yenişehir Sineması" belgeseli ise festivalin gösterim seçkisinde yer aldı.

KBÜ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Öğr. Gör. Serdar Sabuncu'nun yönetmenliğini yaptığı "Naif" belgeseli, festivalde en iyi üç film arasında yer alarak Fethiye Üçlüsü'ne seçildi.

Karabük Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü personelinin katkı sunduğu yapımda görüntü yönetmenliği ve kurgu Mehmet Kaan Kaymaz tarafından gerçekleştirilirken, yönetmen yardımcılığını Erdal Çıtak üstlendi. Drone çekimlerinde Abdulkadir Açar ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Abdullatif Mirza görev aldı.

Festival kapsamında düzenlenen törende, Fethiye Üçlüsü belgesi ve plaketi, oyuncu Erkan Can tarafından belgesel ekibi adına Abdullatif Mirza'ya takdim edildi.

Emekli öğretmen ve ressam Yunus Sayım'ın yaşamını konu alan "Naif" belgeseli, sanatçının eserleriyle kurduğu ilişkiyi ve sanat anlayışını yalın bir anlatımla izleyiciye aktarıyor.

Öte yandan, KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Bir Zamanlar Yenişehir Sineması" belgeseli de festivalin gösterim seçkisine kabul edildi.

Yönetmenliğini Hüseyin Ege Döngel ve Süleyman Yıldız'ın yaptığı, akademik danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak'ın yürüttüğü belgesel, Karabük'ün kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Yenişehir Sineması'nın geçmişini arşiv görüntüleri ve tanıklıklar eşliğinde günümüze taşıyor.

Her iki belgesel de festival kapsamında Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Fethiye Belgesel Günleri'nde KBÜ belgesellerine çifte ödül - Son Dakika

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