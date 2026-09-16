KBÜ öğrencilerinin 'Doğal Limit' belgeseli Altın Koza'da finalist oldu - Son Dakika
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KBÜ öğrencilerinin 'Doğal Limit' belgeseli Altın Koza'da finalist oldu

KBÜ öğrencilerinin \'Doğal Limit\' belgeseli Altın Koza\'da finalist oldu
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Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı 'Doğal Limit' adlı belgesel, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda finale kaldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Doğal Limit" adlı belgesel film, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda finale kaldı.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı "Doğal Limit" adlı belgesel film, sosyal medyanın oluşturduğu kusursuz beden algısını ve bunun bireyler üzerindeki etkilerini ele alıyor.

Doğukan Aydın, Hüdanur Gürler, Aleyna Erkan, Muhammet Enes Çelik, Özgür Özçelik ve Tuana Tuana tarafından hazırlanan yapım, festivalin Belgesel Kategorisinde finalist olarak yarışacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek festival kapsamında izleyiciyle buluşacak belgesel, dijital dünyada giderek görünür hale gelen beden algısı ve estetik baskısını konu ediniyor.

Estetik dayatmaların sonuçlarını ele alıyor

"Doğal Limit", sosyal medyanın etkisiyle idealize edilen "kusursuz kadın bedeni" algısını ve bu algının bireyler üzerindeki psikolojik ve fizyolojik etkilerini ele alıyor.

Belgeselde, çocukluğundan itibaren fazla kilosuyla mücadele eden ve zayıflama amacıyla çeşitli kas geliştirici, zayıflatıcı, yağ yakıcı ve hormon değiştirici ilaçlara başvuran 26 yaşındaki Sena Bostancı'nın yaşam öyküsüne yer veriliyor.

Bostancı'nın estetik kaygılarla başlayan süreçte yaşadığı sağlık sorunlarının anlatıldığı yapımda, dışarıdan estetik ve formda görünen bedenlerin arka planındaki mücadelelere dikkat çekiliyor.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı belgesel, öğrencilerin sinema alanındaki uygulamalı çalışmalarını ulusal bir festival platformuna taşıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat KBÜ öğrencilerinin 'Doğal Limit' belgeseli Altın Koza'da finalist oldu - Son Dakika

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