Kemaliye\'de Ebu Sehl Numan Efendi Paneli

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen panelde, Türk-İslam tarihinin önemli isimlerinden Eğinli Ebu Sehl Numan Efendi'nin ilmi kişiliği ve kültürel mirası konuşuldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen "Türk İslam Tarihinde Eğin ve Eğinli Ebu Sehl Numan Efendi" konulu panelde, Eğin'in köklü ilim geleneği ile bölgenin kültürel birikimi akademik bakış açısıyla değerlendirildi.

İnce zekası ve zor meseleleri kolaylıkla çözebilmesi nedeniyle "kolaylığın babası" anlamına gelen "Ebu Sehl" mahlasıyla tanınan Numan Efendi'nin hayatı, eserleri ve ilim dünyasına katkıları katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Programa Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, kurum amirleri, akademisyenler, öğretim görevlileri ve üniversite tarih kulübü öğrencileri katıldı.

Panel sonunda konuşmacılar, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. - ERZİNCAN