Kemaliye\'de Gençlik Bayramı Coşkusu

30.05.2026 08:23
Kemaliye'de Gençlik Bayramı Fasıl Gecesi, yerel kültürle dolu etkinlikler ve büyük bir katılımla yapıldı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Gençlik Bayramı Fasıl Gecesi, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kemaliye'de düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, ilçenin köklü kültürünü yansıtan Eğin havaları, maniler ve folklor gösterileri eşliğinde bir araya geldi. Enstrümanlarıyla fasıl programına eşlik eden vatandaşlar geceye renk katarken, katılımcılar da türkülere hep birlikte eşlik etti.

Etkinlik boyunca birlik, beraberlik ve hemşehrilik ruhunun ön plana çıktığı programda, Kemaliye'nin kültürel değerleri yaşatıldı. Geleneksel Eğin fasıl kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapılan gecede, vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Yetkililer, kültürel mirasın korunması ve yaşatılması amacıyla benzer etkinliklerin devam edeceğini belirterek, programa katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gençlik, Kültür, Müzik, Yaşam

