Keman virtüözü Ara Malikian, 9 Haziran'da İstanbul'da - Son Dakika

Ünlü keman virtüözü Ara Malikian, "The Ara Malikian World Tour" kapsamında 9 Haziran'da İstanbul'da konser verecek.

Enerji dolu performansı ile dinleyenlerini hayran bırakan Ara Malikian, New Age'den beslenen klasik müzik olarak tanımladığı stiliyle gittiği her yerde biletleri günler öncesinde tükenen dünya turnesini, Piu Entertainment organizasyonuyla İstanbul'a taşıyor.

"The Ara Malikian World Tour" kapsamında yeniden Türkiye 'ye gelecek olan keman virtüözü Ara Malikian, kemanını adeta konuşturduğu nefes kesici sahne şovlarıyla 9 Haziran'da Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşacak.

İlk konserini 13 yaşında veren Ara Malikian'ın müziğe ve kemana olan tutkusu yıllar içinde onu dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden biri yaptı. Müziği ile ilham veren, özgün performanslarıyla tutkusunu kemanıyla anlatan Ara Malikian, bu sefer ilhamını kendi oğlundan aldı. Oğluyla birlikte geçirdiği zamanların büyüsüyle, unuttuğu duygularını tekrar canlandırdığı bu etkileyici yolu sahnelere taşıyor.

- İstanbul