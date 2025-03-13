Kenan Demir'den Öğrencilere Fotoğraf Semineri

Muş'un usta fotoğrafçısı Kenan Demir, öğrencilere fotoğrafçılığı anlattı

MUŞ - Muş'un tanınan fotoğrafçılarından Kenan Demir, Genç İletişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen seminerde öğrencilerle bir araya geldi.

MAUN Genç İletişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen seminerde, kentin önemli fotoğrafçılarından Kenan Demir, öğrencilere fotoğrafın anlatım gücünü ve teknik detaylarını aktardı. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte Demir, fotoğrafçılığın inceliklerini ve fotoğrafın anlatım gücünü katılımcılarla paylaştı. Fotoğrafın bir anlatım dili olduğunu vurgulayan Demir, "Buraya, yaklaşık 13 yıllık deneyimimi öğrencilerimize aktarmak için geldim. Fotoğraf aracılığıyla duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilmeleri konusunda onlara rehberlik ettik. Beklediğimden daha iyi bir sunum oldu; öğrenciler oldukça ilgiliydi ve keyifli bir etkinlik gerçekleştirdiğime inanıyorum. Katılım da oldukça iyiydi. Seminerde, ilimizin tarihini, kültürünü ve yaşamını yansıtan fotoğrafları anlattım. Fotoğrafların dili yoktur ama bazen bir kare, binlerce cümleye eşdeğer olabilir. Bu vesileyle, ilimizi de tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Genç İletişimciler Topluluğu Başkanı Hivda Çidan, "Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, fotoğrafçılığa ilgi duyan gençler merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi" ifadelerini kullandı.