Kent Müzesi, 3 Ayda 50 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kent Müzesi, 3 Ayda 50 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Elazığ'da 'Müzeler Şehri Elazığ' Projesi kapsamında açılan Kent Müzesi, 29 Ekim 2024 tarihinde kapılarını açtı ve kısa süre içinde 50 bin ziyaretçiyi ağırladı. Tarihi dokuları ve yerel kültürü sergileyen müze, Elazığ'ın geçmişine ışık tutuyor.

03.02.2025 22:58
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Kent Müzesi, 3 ayda 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

ELAZIĞ - Elazığ'da, 'Müzeler Şehri Elazığ' Projesi kapsamında hayata geçirilen Kent Müzesi, 3 ayda yaklaşık 50 bin vatandaşı ağırladı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Müzeler Şehri Elazığ Projesi kapsamında hayata geçirdiği Harput Musiki Müzesi, Basın Müzesi ve Hoca Hasan Hamam Müzesinin ardından şehir, dördüncü müzesine kavuştu. Eski şehrin yeni şehre taşındığı ilk yıllarda 1896 yılında dönemin Valisi Enis Paşa tarafından inşa edilen ve 1984 yılına kadar Elazığ Hükümet Konağı olarak kullanılan daha sonraki yıllarda ise polis karakolu, sergi ve galeri salonu son olarak da Elazığ Valiliği hizmet binası olarak kullanılan tescilli tarihi yapı, 2023 yılında başlatılan restorasyon, teşhir ve tanzim çalışmalarının ardından Kent Müzesi olarak düzenlendi. Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalarla şehrin ruhunun yaşatıldığı bir mekan olarak düzenlenen iki katlı tarihi yapının zemin katında oluşturulan tematik galeride, tarihi kronoloji on binlerce yıl önceden başlayarak beylikler dönemine geliyor. Ardından Osmanlı dönemi ve cumhuriyet dönemi kent belleği, Elazığ eğitim tarihi ile Atatürk ve Elazığ temaları işlenirken, müzenin ikinci katında oluşturulan tematik galeride ise Elazığ dokuma kültürü, yemekleri, musikisi, giyimi, kunduracılık, ahşap ve taş işlemeciliği, şifa ve eczacılık, sarrafçılık, kalaycılık ve bakırcılık, madencilik, endemik bitkiler ve kök boyama, tarım kültürü ile bakkal kültürü minyatür ve modellemelerle hayat buldu. Kapılarını 29 Ekim 2024 tarihinde vatandaşlara açan Kent Müzesi, açılışından itibaren 50 bin vatandaşı ağırladı.

Kent Müzesi'ni 29 Ekim'de açtıklarını aktaran Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Kent müzemiz, gerçekten dört bin yıllık tarihi bir geçmişi olan Harput'umuzun bu güne kadar yaşanılmış tarihini sergilemektedir. Bütün bu sergilenen eserler, insanlarımıza, şehrimize gezmeye gelen insanlarımıza, şehrimizi tanıtma açısından çok önemli bir yer tutmuştur. Kent müzemizde sergilenen eserler arasında, çok önemli bir yer tutan orta tunç döneminden kalma, Harput tarihini özellikle anlatabilen eserin elbette orijinali değil, replikası sergilenmektedir. İnsanlarımızda bununla karşılaştığında, Harput'un önemi ve değerini bir kez daha anlamaktadır. Kent müzemizde tarihimizin, Elazığ'ımızın ve Harput'umuzun geçmiş kültürüne ait bir sürü eserler orijinaliyle olmak üzere sergilenmektedir. İnsanlarımızın önem vermesiyle, ellerindeki mevcut eserlerini buraya teslim etmesiyle kent müzesinde sergilenen eserlerin çeşitliliği ve zenginliği artmaktadır" dedi.

Bilginoğlu, "Geçmiş günlerde yine çok kıymetli hemşerilerimiz tarafından yüz yıllık bir geçmişe sahip düğün ve nişan elbisesinin teslim edilişi yine bir ailemize ait çok uzun yıllar geçmişi olan halının teslim edilmesi, müzemize değer katmaktadır. İnsanlarımız girdiğinde her odasında, Elazığ'ımızın belli tarihini, geçmişini görebilir. Geçmişteki ipek böcekçiliğinden madenciliğine kadar birçok sektör içerisindeki çalışmaları, insanlarımızın yaptığını anlatan figürlerle kent müzemiz, insanlarımıza çok güzel bir sergi ortamı hazırlıyor. Kent müzemizin şehir merkezinde oluşundan ve çok kapsamlı geniş bir alanda olmasından dolayı da büyük bir cazibe merkezi haline dönmüştür. Şehrimize gelen tur otobüslerinin de mutlaka buraya gelen insanlarımızın uğrak yeri haline gelmiştir. Yaklaşık iki buçuk üç ay içerisinde bizleri de hakikaten bu eseri ortaya koymamızdaki sevindirici nedenlerden birisi insanlarımızın toplu olarak, kişisel olarak, bireysel olarak dışardan gelen insanlarımızın gelip gezmesidir. Yaklaşık şuan itibariyle 50 bin civarında ziyaret geldiğini görmekteyiz. Elazığ'ımıza ilk gelen insanımızın burada kentin geçmişini, tarihini, önemini, yapılanları buradaki güzellikleri görerek ondan sonra bizzat yerinde görmesi buranın önemini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle Harput'umuzun bilinen tarihini burada yine dediğimiz gibi kent müzesinde sergilemekte ayrı bir güzellik ve özellik katmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kent Müzesi, 3 Ayda 50 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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