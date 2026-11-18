Keşan Kent Müzesi yetkilileri Ankara'da düzenlenen Türkiye Uluslararası Müzecilik Kongresi'nde yer aldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen kongreye Keşan Kent Müzesi yetkilileri de katıldı.

Müzecilik alanındaki güncel gelişmelerin, yenilikçi yaklaşımların ve uluslararası deneyimlerin paylaşıldığı organizasyonda dijital dönüşüm, kültürel mirasın korunması, erişilebilirlik ve uluslararası iş birlikleri gibi başlıklar ele alınıyor.

Açıklamada, müzecilik alanındaki yenilikleri yakından takip etmek, farklı kurumların deneyimlerinden yararlanmak ve bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla katılım sağlanan kongrenin, Keşan Kent Müzesi'nin çalışmalarına ve gelecek projelerine önemli katkı sunacağı kaydedildi.