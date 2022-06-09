"Kibar Feyzo" filminin çekildiği konak restore ediliyor - Son Dakika
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"Kibar Feyzo" filminin çekildiği konak restore ediliyor

09.06.2022 12:40

"Kibar Feyzo" filminin çekildiği konak restore ediliyor Hatay'ta 'Kibar Feyzo' filmi ile tanınan Müderrisoğlu Konağı yeni film ve dizilere de ev sahipliği yapacak Hatay'da birçok filme ev sahipliği yapan ve Kemal Sunal ve Şener Şen'in başrollerinde oynadığı Kibar Feyzo filminin çekilmesi...

"Kibar Feyzo" filminin çekildiği konak restore ediliyor

Hatay'ta 'Kibar Feyzo' filmi ile tanınan Müderrisoğlu Konağı yeni film ve dizilere de ev sahipliği yapacak

HATAY - Hatay'da birçok filme ev sahipliği yapan ve Kemal Sunal ve Şener Şen'in başrollerinde oynadığı Kibar Feyzo filminin çekilmesi ile tanınan konak restore ediliyor. Film stüdyosuna dönüştürülecek olan konak, bundan sonra çekilecek dizi ve filmlere ev sahipliği yapacak.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırında yakın mesafe de bulunan ve birçok dizi ve filme ev sahipliği yapan tarihi Müderrisoğlu Konağı'nda, Hatay Valiliği'nin kamulaştırmasının ardından restorasyon işlemlerine başlandı. Kemal Sunal, Şener Şen gibi isimlerin başrolünde oynadığı 'Kibar Feyzo' filminin çekiminin yapıldığı tarihi konak, restorasyonu ile birlikte film stüdyosuna haline getirilecek. Daha birçok filme ev sahipliği yapması hedeflenen konağın restorasyon maliyeti ise 20 milyon 200 bin lira olarak açıklandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan tarihi Müderrisoğlu Konağı'nda restorasyon çalışmaları ile ilgili incelemeler yaptı.

Vali Doğan, 12 aylık bir sürede restorasyonun tamamlanacağını belirterek, "Burası 1950 yıllarında yapılan bir konak. Bu konak yıllardır atıl vaziyetteydi. Geçen sene burayı kamulaştırdık ve projemizi hazırladık. Projemizle birlikte burayı bir film stüdyosuna çeviriyoruz. Bugün itibari ile de restorasyon çalışmalarına başladık. 20 milyon 200 bin liralık bir rakama restorasyon işini bir firmaya ihale ettik. Bir yıl içerisinde restorasyon tamamlanmış olacak. Bu konağın birçok hikayesi vardır. En bilineni 'Kibar Feyzo' olarak Kemal Sunal, Şener Şen ve Adile Naşit gibi çok sevilen sanatçılarımızın oynadığı film bu konakta çevrildi. Yine Asi dizisi de bu konakta çevrildi. Önümüzdeki ay içerisinde yeni çekilen 'Atatürk' filmi içinde bu alanı belli bir süreliğine tahsis edeceğiz ve o filminde bazı sahnelerinin burada çekilmesini sağlayacağız. Bu yatırımların amacı Hatay'ın turizmden alacağı payı arttırmaktır ve ecdadın bize bıraktığı mirası tekrar ayağa kaldırarak hizmete sunmaktır" dedi.

Kibar Feyzo filminin çekildiği konak restore ediliyor
Kibar Feyzo filminin çekildiği konak restore ediliyor
Kibar Feyzo filminin çekildiği konak restore ediliyor
Kibar Feyzo filminin çekildiği konak restore ediliyor

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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Hatay'da tarihi eser operasyonu Hatay'da tarihi eser operasyonu
Kaynak: İHA

Kemal Sunal, Şener Şen, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Kibar Feyzo' filminin çekildiği konak restore ediliyor - Son Dakika

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