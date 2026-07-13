Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılı

Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 52. Yılı
13.07.2026 10:38
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Nagehan Ölmez, CHP-MSP koalisyona odaklanan yeni kitabında Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında araştırmacı Nagehan Ölmez, Harekatın Hükümeti CHP-MSP 1974 kitabı ile dönemi anlattı.

Kıbrıs üzerine yaptığı araştırmalarla bilinen yazar Nagihan Ölmez'in Harekatın Hükümeti CHP-MSP 1974 kitabı okuyucu ile buluştu. CHP-MSP koalisyonu döneminde iç politikaya bakıldığında Af Kanunu,Celal Bayar'a Senatörlük Teklifi, Eski DP'lilere Siyasi Hakların Verilmesi, Osmanlı Hanedan Üyelerinin Yurda Dönüş İzni, Mektupla Eğitim, 9.Milli Eğitim Şurası gibi olaylar varken dış politikada Ege Denizinde Petrol Aramaya Bağlı olarak ortaya çıkan Kıta Sahanlığı Sorunu,Haşhaş Krizi ve Makarios Darbesi akabinde gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı CHP-MSP Koalisyonu dönminde yaşanmıştı.

1973 seçimleri sonucunda ilk parti CHP çıkmıştı. Üç ay süren bir hümümet bunalımı sonucunda 26 Ocak 1974 tarihinde CHP-MSP Koalisyonu kuruldu. Dönemin olaylarına baktığımız zaman iç politika ve dış politikada önemli olaylar yaşandı

Türkiye'nin en önemli koalisyon hükümetlerinden biri olan CHP-MSP ortaklığının 1974 yılında yaklaşık 10 aylık hükümet döneminde Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı döneme damga vurdu. Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan liderliğindeki Koalisyon Hükümeti, Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşti. Harikatı hazırlayan sebepler,Ege Denizi 'nde Petrol Arama Krizi,Haşhaş Krizi, 15 Temmuz Makarios Darbesi ve Kıbrıs Barış Harekatı konularının hepsi yazar Nagihan Ölmez'in Hareketin Hükümeti kitabında ortaya konuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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