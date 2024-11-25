KİGDER'den Tiyatroyla Kadına Şiddetle Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

KİGDER'den Tiyatroyla Kadına Şiddetle Mücadele

KİGDER\'den Tiyatroyla Kadına Şiddetle Mücadele

Kayseri'de KİGDER, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 'Bana Ellerini Ver' tiyatrosunu sahneledi.

25.11.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) üyelerinin rol aldığı "Bana Ellerini Ver" adlı tiyatro sahnelendi.

"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu'nun kaleme aldığı ve dernek üyesi kadınların rol aldığı tiyatro oyunu Melikgazi Belediyesi toplantı salonunda seyircilerin karşısına çıktı.

Eşinden, ailesinden ve terör saldırısında hayatını kaybeden kadınların hayat hikayelerinin anlatıldığı oyunda kadına şiddetle mücadele dikkat çekildi.

Oyun öncesi gazetecilere açıklama yapan KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, 25 Kasım'ın "Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" olduğunu anımsatarak farkındalık olması adına bugün bu oyunu sahnelediklerini söyledi.

Tiyatronun yazımından, yönetimine, oynanmasına kadar dernek üyeleri kadınların emeğinin olduğunu belirten Karaoğlu, " Canlandıracağımız karakterlerin hepsi maalesef gerçek hayattan esinlenilmiş karakterler. Bugün burada bir drama izleyeceğiz. Monolog şeklinde olacak oyun Ama bir umutla bitirmek istiyoruz. Oyuncularımız hepsi kadın işbirliğini geliştirme derneğinin üyeleri. Hepsi ilk defa sahneye çıkıyorlar. Bu bağlamda hepsi çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım doğrusu benim de ilk deneyimim olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, kayseri, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat KİGDER'den Tiyatroyla Kadına Şiddetle Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür Malatya’daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
20:27 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
18:13 Dört İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi Dört İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
09:35 Beşiktaş’ın Göztepe’ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
09:23 Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 22:07:32. #1.11#
SON DAKİKA: KİGDER'den Tiyatroyla Kadına Şiddetle Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.