"Kılıçarslan" tiyatro oyunu Ankara'da sahne aldı - Son Dakika
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"Kılıçarslan" tiyatro oyunu Ankara'da sahne aldı

19.05.2022 23:24

"Kılıçarslan" tiyatro oyunu Ankara'da sahne aldı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca oynanan "Kılıçarslan" tiyatro oyunu Ankara'da sahne aldı.

"Kılıçarslan" tiyatro oyunu Ankara'da sahne aldı

ANKARA - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca oynanan "Kılıçarslan" tiyatro oyunu Ankara'da sahne aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca oynanan "Kılıçarslan" tiyatro oyunu Ankara'da sahne aldı. 1. Kılıçarslan'ın Haçlılara karşı verdiği mücadelenin anlatıldığı 2 perdelik oyun Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Anlatı ve sahneleme tekniği açısından bir ilke imza atan oyun 120 dakika sürdü. Görsel efektlerin sıkça kullanıldığı oyunda Ankaralı tiyatroseverler sanat dolu bir gece yaşadı. Oyunu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da izledi.

Oyunun yönetmeni Aydın Sigalı oyun öncesi İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kocaeli Şehir Tiyatrosu olarak bu özel günde 19 Mayıs'ta İskender Pala'nın yazdığı Kılıçarslan oyunumuzla Ankaralı gençlerle buluşmak için buraya geldik. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Salonumuz doldu. Gençler rağbet gösterdi. Oyu aslında bugün başlıyor. Bugün bir gencin kendi öz kahramanlarımızla bir bilgisayar oyunu yapmasından bahsediyor. İlgi duyan baba VR gözlüğü takıp Kılıçarslan'ın dönemine gidiyor. O dönem yaşananları algılıyor. Hatta baba bugünle o dönemi eşleştiriyor. Çok önemli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Görsel efekti çok yüksek. Kocaeli'de ve Denizle çok rağbet gördü. İskender Pala hocamız çok güzel bir oyun yazdı. Seyirciler tiyatroyu yalnız bırakmasın. Bizim ekmeğimiz seyirci ve alkış. Salonların dolu olması tiyatrocuların en büyük isteğidir. Ankara'da kaliteli tiyatro seyircisinin karşısına çıkacağımız için de çok heyecanlıyız" dedi.

Kılıçarslan tiyatro oyunu Ankara'da sahne aldı
Kılıçarslan tiyatro oyunu Ankara'da sahne aldı
Kılıçarslan tiyatro oyunu Ankara'da sahne aldı
Kılıçarslan tiyatro oyunu Ankara'da sahne aldı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tiyatro, Kocaeli, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Kılıçarslan' tiyatro oyunu Ankara'da sahne aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kılıçarslan" tiyatro oyunu Ankara'da sahne aldı - Son Dakika
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