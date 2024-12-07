Kilis'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kilis'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

07.12.2024 14:16
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Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Vali Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ersin Özbalcı'nın şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlik, temsili olarak şehre giren Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği üyeleri Adnan Menderes Bulvarı'nda çiçekle karşılandı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehteran eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Belediye Başkanı Bilecen, yaptığı konuşmada, 103 yıl önce tarihte benzeri az görülen bir destan yazıldığını söyledi.

Vatan için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bilecen, şunları kaydetti:

"Kilis tarih boyunca özgürlüğü için direnen vatanını ve milletini savunan bir şehir olmuştur. 7 Aralık 1921'de halkın gösterdiği büyük kahramanlık sonucu şehir kendini düşmandan kurtarmıştır. Kilis halkı her dönemde özgürlüğünü ve bağımsızlığını savunmuştur."

Tören, kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

Törene, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kilis'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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