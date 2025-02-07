Kilis Kurabiyesi Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kilis Kurabiyesi Geleneği Yaşatılıyor

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Kilis'te özel günlerde dağıtılan kurabiye, hem lezzetli hem de asırlık bir geleneği sürdürüyor.

07.02.2025 14:52
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Kilis'te özel günlerin vazgeçilmezi kurabiye

Hem damakları tatlandırıyor hem de asırlık bir geleneği yaşatıyor

KİLİS - Kilis'te kandil geceleri, bayramlar ve özel günlerde hayrat olarak dağıtılan yöreye özgü Kilis kurabiyesi, hem damakları tatlandırıyor hem de asırlık bir geleneği yaşatıyor.

Kilis'te kandil geceleri, bayramlar ve özel günlerde hayrat olarak dağıtılan Kilis kurabiyesi, yağ, şeker ve irmik ile hazırlanıyor. Kilis'in kültürel değerleri arasında önemli bir yer tutan kurabiye, hem damakları tatlandırıyor hem de asırlık bir geleneği yaşatıyor. Yerel halk, bu geleneğin gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyor. Kandil günlerinde dağıtılan kurabiyelerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğine inanılıyor.

"Kandil simidi daha popüler olsa da biz Kilis kurabiyesini tercih ediyoruz"

Katmer ustası Atilla Bekan, Kilis kurabiyesinin yapım aşamaları ve yöredeki önemine dair bilgi verdi. Bekan, yaklaşık bir asırdır bu geleneğin sürdüğünü belirterek, "Kilis'te kandil günleri ayrı bir anlam taşır. Kandil simidi diğer şehirlerde daha popüler olsa da biz burada Kilis kurabiyesini tercih ediyoruz. Yağ, şeker ve irmikle hazırlanan bu kurabiye hem hafif hem de çok lezzetlidir. Aynı zamanda fıstıklı da yapılıyor. Özellikle kandil günlerinde hayrat olarak dağıtılır ve insanların bir araya gelmesine vesile olur" şeklinde konuştu.

Bir asırlık gelenek yaşatılıyor

Atilla Bekan, Kilis kurabiyesinin sadece yöre halkı tarafından değil, farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler tarafından da ilgi gördüğünü belirtti. Kurabiye geleneğinin yaklaşık 100 yıldır devam ettiğini ifade eden Bekan, "Bu gelenek babalarımızdan ve dedelerimizden bize miras kaldı. O dönemlerde insanlar evlerinde hazırladıkları Kilis kurabiyelerini hayrat olarak dağıtarak kandil gecelerinin manevi havasını pekiştirirdi. Günümüzde bu gelenek hala canlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kilis Kurabiyesi Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika

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