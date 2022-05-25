KAHRAMANMARAŞ - "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlikler yapıldı

Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce resim sergisi açıldı.

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, Türk Mutfağı Haftası'nı Kilis'te valilik ve belediye ile birlikte çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Kilis'in yöresel yemekleriyle ilgili bir sergi açtıklarını belirten Özdemir, "Sergide 25 çeşit yemek ve tatlı fotoğrafı var. 3 coğrafi işaret aldığımız tescilli Kilis tava, cennet çamuru ve katmer mevcut." dedi.

Sergi, cuma gününe kadar gezilebilecek.

Malatya'da yemek yarışması düzenlendi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Malatya'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" yemek yarışması düzenlendi.

Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen yarışmada, yöresel yemekler yarıştı.

Yarışmada, tencere yemeklerinde birinciliği "hünkar beğendi" ile Aslı Kardelen Topcuoğlu, ikinciliği "kuru biber patlıcan dolması" ile Mehmet Demirel, üçüncülüğü "islim kebabı" ile Özge Göçerli elde etti.

Bulgur yemeklerinde birinciliği "analı kızlı" ile Ferda Karabulut, ikinciliği "eşkili köfte" ile Zeynep Alkaya, üçüncülüğü ise "kiraz yaprağı sarması" ile Nasibe Akçin alırken, tatlılarda "incir uyutması" ile Esma Kapkın birinci, "vişneli ekmek tatlısı" ile Mesude Gövtaş ikinci, "ayva tatlısı" ile Selanay Kavak üçüncü oldu.

Yarışmanın jüri üyeliklerini, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtım Şube Müdürü Savaş Kazancıoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Acar, Yöresel Ürünler Kooperatifi Şube Müdürü Ebubekir Gür ve Turgut Özal Üniversitesi öğretim görevlileri Yaşar Can Aktaş, Hüseyin Deniz, Suat Kuruşaklı, Yasemin Keskin Yılmaz, Hulisi Binbaşıoğlu yaptı.

Lise öğrencileri, Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerini hazırladı

Kahramanmaraş'ta da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan yöresel yemekler tanıtıldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi ile MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle Mutfak Müzesi'nde Türk Mutfağı Yemek Atölyesi (Workshop) yaptı.

Etkinlik kapsamında lise öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde zeytinyağlı kuru biber dolması, Maraş içli köftesi, mercimek köftesi, keşkek, yeşil salata, harmanda cevizli baklava hazırladı.

Yemekler daha sonra müzedeki tarihi mekanları da gezme fırsatı bulan katılımcılara ikram edildi.

MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Mehmet Gültekin, gazetecilere, bu tür organizasyonların yöresel yemeklerin gelecek nesillere aktarılması adına çok önemli olduğunu söyledi.

Etkinlikler kapsamında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle panel düzenlendi.

Yunus Emre Kongre Merkezi Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen "Asırlık Tariflerle Türk mutfağı" konulu söyleşiye katılanlara da Maraş dövme dondurma, Maraş çöreği, samsa, ravanda şerbeti ikram edildi.