Kilis\'te Rubato Grubu 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde sahne aldı

Kültür Sanat

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Rubato Grubu sahne aldı.

Kilis Belediyesinin düzenlediği etkinlikte Rubato Grubu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü otoparkında düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, konsere katılanlara teşekkür ederek, "Şarkılarıyla, sahnesiyle ve enerjisiyle bizlere harika bir akşam yaşatan Rubato ve alanımızı dolduran hemşerilerime, bu unutulmaz konser için teşekkür ederim." dedi.

Bilecen, etkinlikte Rubato Grubu'na çiçek takdim etti.