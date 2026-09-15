Kilis\'te 39. Ahilik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Kilis'te, Ahilik geleneğinin kültürel ve sosyal değerlerinin yaşatılması amacıyla '39. Ahilik Haftası' etkinlikleri düzenlendi.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, ilin ahisi seçilen Mehmet Sabit Özkan, yılın kalfası Furkan Özdemir ve yılın çırağı Mehmet Burak Cirnooğlu'na plaketleri takdim edildi.

Programda konuşan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, alışverişlerin mümkün olduğu kadar Kilis'teki esnaftan yapılmasına önem verdiklerini belirterek, "Ramazan'daki gıda kolilerimize kadar Kilis'ten almaya çalışıyoruz. Gelen yardımları okullara dağıtıyoruz. Fuarlar düzenleniyor, etkinlikler düzenleniyor. Bu hafta sonu yine Motofest var, biber festivali var. Bana göre Kilis'in tarihinde son zamanlardaki en çok sosyal faaliyetin olduğu dönemdeyiz. İlimizin valisinin çok büyük katkısı var. Göreve geldiğinden beri ne bizi uyutuyor ne kendisi duruyor" dedi.

Bilecen, konuşmasının sonunda Ahi Evran'ı rahmetle andı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ise esnaf ve sanatkarların çalışkanlıkları, dürüstlükleri ve gönül zenginlikleriyle şehrin ruhuna büyük değer kattığını ifade etti. Kalaylı, "Esnafımız mahallesini tanır, komşusunu gözetir, dayanışmayı büyütür, şehrimizin hafızasını ve kültürünü yaşatır" diye konuştu.

Öte yandan programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Şevket Memiler ile kent protokolü katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.