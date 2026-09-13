Kırıkhan'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında güzel ahlak konferansı yapıldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2026 yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans düzenlendi. Kırıkhan Meslek Yüksekokulu'ndaki programa İl Müftüsü Necati Şafak, Kırıkhan Kaymakamı Yusuf Cankatar, İlçe Müftüsü Mehmet Altunal ile din görevlileri, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2026 yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans düzenlendi.
Kırıkhan Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen programa İl Müftüsü Necati Şafak, Kırıkhan Kaymakamı Yusuf Cankatar, İlçe Müftüsü Mehmet Altunal, din görevlileri, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından İl Müftüsü Necati Şafak tarafından konferans verildi. Şafak, Hz. Peygamber'in örnek hayatı ve güzel ahlakının Müslümanların yaşamındaki önemine değindi.
Kaynak: İHA
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