Kırıkhan\'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında güzel ahlak konferansı yapıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2026 yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans düzenlendi.

Kırıkhan Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen programa İl Müftüsü Necati Şafak, Kırıkhan Kaymakamı Yusuf Cankatar, İlçe Müftüsü Mehmet Altunal, din görevlileri, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından İl Müftüsü Necati Şafak tarafından konferans verildi. Şafak, Hz. Peygamber'in örnek hayatı ve güzel ahlakının Müslümanların yaşamındaki önemine değindi.