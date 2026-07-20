Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nesli tehlike altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanı, fotokapanla kayda alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Hatay Tabiatı Koruma Derneğince, Dağ Ceylanı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'ndaki çeşitli noktalara fotokapan yerleştirildi.
Canlıların davranış ve yaşam süreçlerinin takip edildiği çalışma sırasında, "gazella gazella" türü dağ ceylanı fotokapanla görüntülendi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kırıkhan'da Nesli Tehlike Altındaki Dağ Ceylanı Görüntülendi - Son Dakika
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