Kırk Pencereli Mağaralar Keşfedilmeyi Bekliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kırk Pencereli Mağaralar Keşfedilmeyi Bekliyor

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Erzurum'un Kırk Pencereli Mağaraları'nın tarihi kalıntıları araştırılıyor, turizm için tanıtılacak.

08.12.2024 11:52
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Kırk Pencereli Mağaraları keşfedilmeyi bekliyor

Vali Çiftçi, macera tutkunlarıyla saklı güzelliklerin izinden koşuyor

ERZURUM - Erzurum'un Karayazı ilçesi sınırları içinde bulunan Kırk Pencereli Mağaraları ziyaretçilerini adeta hayal alemine taşıyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi, Karayazı ilçesinde yer alan ve 2021 yılında sit alanı ilan edilen Kırk Pencereli Mağaralar bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kırk Pencereli Mağaraları içerisinde kilise, tandır, oda ve şarap mahzeni gibi alanlara dair izler bulunuyor. Valilik koordinesinde Atatürk Üniversitesi tarafından haç işaretlerinin bulunduğu mağaraların hangi döneme ait olduğu ve kimler tarafından kullanıldığının öğrenilmesi için bir araştırma yapılacak.

"Saklı güzellikleri ortaya çıkaracağız"

Kentteki saklı güzellikleri off-road tutkunlarıyla birlikte keşfeden Vali Mustafa Çiftçi, "Burası yaklaşık 2 bin metre yükseklikte, çok büyüleyici bir bölge. 2002-2003 yıllarında Tekman ilçesinde kaymakamlık yaptığım yıllar sıkıntılı dönemlerdi. Hamdolsun devletimiz artık bölgeye tamamen hakim durumda. Ülkemizden terör belası defedildikçe bu tarz yerler daha çok gezilecek, görülecek ve turizme kazandırılacak. Buradaki insanlar, turizmden de paylarını alacak. u bölgeyi hem Erzurum'dan hem de Erzurum dışından gelenlere gezdirmek, buranın tanınırlığını, bilinirliğini artırmak istiyoruz. Arzumuz Erzurum'un bütün saklı güzelliklerini, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın ilan etmiş olduğu turizm başkenti vesilesiyle tüm Türkiye'ye hatta yurt dışına tanıtmak ve Erzurum'un farklı güzelliklerini ortaya çıkarmak." şeklinde konuştu.

Kalıntılarla alakalı araştırma yapılacak

Vali Çiftçi, Aşağı Çıkılgan köyünde bulunan mağaralar içinde kilise, tandır, oda ve şarap mahzeni gibi izlerin tespit edildiğini belirtti. Valilik koordinasyonunda, Atatürk Üniversitesi ile iş birliği yapılarak bu kalıntıların hangi döneme ait olduğunun ve kimler tarafından kullanıldığının araştırılmasını istedi. Kırk Pencereli Mağaraları Vali Mustafa Çiftçi ile gezen Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi burada araçlarıyla gösteri yaptı, doğanın güzelliklerini yaşadılar. Vali Çiftçi'nin mağaralardaki incelemelerine, Karayazı Kaymakamı Onur Titiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de eşlik etti.

Kaynak: İHA

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