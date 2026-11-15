Kırklareli Babaeski\'de kış lastiği talebi arttı, lastikçiler mesaiyi uzattı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, kış lastiği uygulamasının başlamasıyla oto lastikçilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Araçlarını kış şartlarına hazırlamak isteyen sürücüler, lastik bakım ve değişim servislerinin yolunu tuttu. Ticari araçlar için mecburi olan uygulama öncesinde artan talebe yetişmeye çalışan lastik işletmecisi Fatih Gezer, çalışma saatlerini uzattı.

Uygulamanın başlayacağı tarih gelince lastik değişimi için gelen araç sayısının arttığını belirten Gezer, sürücülerin son günü beklememesi gerektiğini ifade etti. Lastik değişimi sırasında diş derinliği, hava basıncı ve lastiklerin genel durumunun kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken Gezer, yalnızca fiyat odaklı tercih yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Ucuz olduğu için tercih edilen yıpranmış veya araçla uyumlu olmayan lastiklerin güvenli sürüşü olumsuz etkileyebileceğini belirten Gezer, sürücülerin lastik seçiminde kaliteye ve uygunluğa önem vermesini istedi. Yoğunluğa yetişmek için mesai yaptıklarını dile getiren Gezer, kış lastiğinin özellikle soğuk hava şartlarında yol tutuşu ve frenleme açısından önem taşıdığını ifade etti.