Kırklareli'nde 1910 yılından beri kurulan Pavli Panayırı yarın 112. kez misafirlerini ağırlayacak - Son Dakika
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Kırklareli'nde 1910 yılından beri kurulan Pavli Panayırı yarın 112. kez misafirlerini ağırlayacak

07.09.2022 09:42
Kırklareli'nde 1910 yılından beri kurulan Pavli Panayırı yarın 112. kez misafirlerini ağırlayacak

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile 1910 yılında kurulmaya başlanan Pavli Panayırı yarın 112. kez kurulacak.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile 1910 yılında kurulmaya başlanan Pavli Panayırı yarın 112. kez kurulacak.

Türkiye'nin en eski, Trakya'nın ayakta kalan tek panayırı olma özelliğini taşıyan Pavli için geri sayım başladı.

Panayır, özellikle bölge insanlarının eğlenmesi, kaynaşması ve hasat ettikleri ürünlerini satabilmeleri için her yıl heyecanla bekleniyor.

Panayıra katılanlar, farklı ürünlerin satıldığı tezgahları gezip çeşitli eğlencelere katılarak bir asrı geçkin etkinliğe tanıklık ediyor.

Panayır zamanı ilçe nüfusu 50 kattan fazla artıyor

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, AA muhabirine, yarın gerçekleşecek ve 11 Eylül'e kadar sürecek panayıra tüm vatandaşları davet etti.

Panayırın 2 bin nüfuslu ilçelerine değer kattığını ifade eden Açıkel, panayır zamanında nüfusun günlük 150 binlere çıktığını anlattı.

Bölge halkı olarak çok heyecanlı olduklarını vurgulayan Açıkel, "Panayırımız sadece Trakya'ya değil, tüm Türkiye'ye hitap etmektedir. Panayırımıza bir gelen her yıl gelmek için heyecanla bekliyor." diye konuştu.

Yöre halkı konaklamalarını römorklarda yapıyor

Ergene Nehri kenarında içinde büyük bir lunapark, satışların yapıldığı tezgahlar, açık hava lokantalarının bulunduğu panayırın tamamını yaşamak isteyen yöre halkı, konaklamalarını römorklarda yapıyor.

Yöre halkı yıl boyunca hazırladıkları yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını panayır alanında satışa sunarken, gece saatlerinde ise römork çevrelerinde doyasıya eğleniyor.

Renkli görüntülere sahne olan panayırda Roman vatandaşlar, kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tutuyor.

Büyük bir alanda kurulan lunapark ve farklı ürünlerin satıldığı tezgahları gezip çeşitli eğlencelere katılanlar, bir asırlık etkinliğe tanıklık ediyor.

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Kaynak: AA

Pehlivanköy, Kırklareli, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kırklareli'nde 1910 yılından beri kurulan Pavli Panayırı yarın 112. kez misafirlerini ağırlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 1910 yılından beri kurulan Pavli Panayırı yarın 112. kez misafirlerini ağırlayacak - Son Dakika
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