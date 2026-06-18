Kırkpınar 2023 Festivali Programı Açıklandı - Son Dakika
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Kırkpınar 2023 Festivali Programı Açıklandı

18.06.2026 11:48
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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 29 Haziran'da başlayacak, güreşler 3-5 Temmuz'da yapılacak.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali programı açıklandı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en köklü spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'ın festival boyutundaki etkinlikleri 29 Haziran'da başlayacak, güreşler ise 3-5 Temmuz'da gerçekleşecek.

Program kapsamında 29 Haziran Pazartesi günü Edirne Belediyesi Kırkpınar Davul-Zurna Ekibi, Tarihi Belediye Binası önünde Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı karşılayacak.

Pehlivanların kesin kayıt işlemleri ise 2 Temmuz Perşembe günü Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılacak.

3 Temmuz Cuma günü Belediye Başkanı Gencan ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 664. ve 665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü'yü Selimiye Meydanı'nda karşılayacak. Daha sonra il protokolünün katılımıyla festival korteji düzenlenecek. Atatürk Anıtı'nda çelenk sunulmasının ardından Pehlivan Mezarlığı ziyaret edilecek, Selimiye Camisi'nde mevlit okutulacak.

Güreşler 3 Temmuz'da başlayacak

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşlerin ilk günü olan 3 Temmuz Cuma günü minik boylar çayıra çıkarak mücadele edecek.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri açılış seremonisi 3 Temmuz Cuma akşam saatlerinde geçen yılın başpehlivanı Orhan Okulu tarafından Türk bayrağının göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Törende Kırkpınar Ağası Özünlü, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Türkiş, Belediye Başkanı Gencan ve Edirne Valisi Yunus Sezer konuşma yapacak.

Er Meydanı'ndaki mücadeleler 4 Temmuz Cumartesi günü de devam edecek. Güreşlerin son günü olan 5 Temmuz Pazar günü pek çok boyda mücadelelerin yanı sıra başaltı ve başpehlivanlık kategorilerindeki final müsabakaları gerçekleştirilecek. Türkiye'nin başpehlivanı finalde belli olacak. Aynı gün 2027 yılında düzenlenecek 666. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalık koç satış ihalesi de yapılacak.

Güreşin yanı sıra konser programları da var

Kırkpınar'ın kültür sanat boyutundaki festival çerçevesi kapsamında konserler de düzenlenecek. Şarkıcı Emir Can İğrek 2 Temmuz'da, Mansur Ark, Grup Vitamin, Zeynep Dizdar, Reyhan Karaca ve Ümit Sayın 3 Temmuz'da, Melek Mosso ise 4 Temmuz'da Sarayiçi Konser Alanı'nda sahne alacak.

"Edirne hafızalardan silinmeyecek unutulmaz günlere ev sahipliği yapacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan, Kırkpınar'ın yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını belirtti.

Kırkpınar'ın Türk milletinin tarihini, geleneklerini ve ortak hafızasını geleceğe taşıyan önemli bir kültürel miras olduğunu ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

"Asırlardır büyük bir titizlikle yaşatılan bu gelenekleri, o muazzam mücadele ruhunu ve festivalimizin kültürel bağlarını bu yıl da aynı inançla ve gururla bağrımıza basıyoruz. Edirne, bir kez daha tarihin, kültürün, sporun ve sanatın iç içe geçtiği, hafızalardan silinmeyecek unutulmaz günlere ev sahipliği yapacak.

Tüm yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı, yüreği güreş aşkıyla ve memleket sevdasıyla atan spor tutkunlarını, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerimizi bu büyük coşkuya, bu tarihi heyecana ortak olmaya davet ediyorum. Gelin, asırlık gururumuzu Sarayiçi'nde hep birlikte yaşayalım, yiğitlerimizin sesini dünyaya hep bir ağızdan duyuralım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kırkpınar 2023 Festivali Programı Açıklandı - Son Dakika

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