Kırkpınar'a ziyaretçi akını: Otellerde yer kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırkpınar'a ziyaretçi akını: Otellerde yer kalmadı

21.06.2022 15:35

Kırkpınar'a ziyaretçi akını: Otellerde yer kalmadı Edirne'de 1,2 ve 3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni takip etmek isteyen ziyaretçiler, otelleri doldurdu.

Kırkpınar'a ziyaretçi akını: Otellerde yer kalmadı

EDİRNE - Edirne'de 1,2 ve 3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni takip etmek isteyen ziyaretçiler, otelleri doldurdu.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'ın 661. randevusu, 1 Temmuz Cuma günü başlıyor. Güreşler, 3 Temmuz pazar günü 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanının belirleneceği başpehlivanlık güreşleriyle sona erecek.

Güreşleri takip etmek isteyen ziyaretçiler aylar öncesinde rezervasyon yaptırdı. Yoğun talebin olmasıyla birlikte Edirne'deki oteller kısa sürede doluluk oranına ulaştı. Otellerde yer bulamayanlar ise kente yakın ilçeler ile Tekirdağ ve Kırklareli'nden rezervasyon yaptırmaya başladı.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, bakanlık belgeli otellerin hepsinin doluluk oranının yüzde yüze yakın olduğunu söyledi. Diğer tesislerin doluluk oranının yüzde 90 civarında olduğunu anlatan Balta, rezervasyonların yoğun devam ettiğini gelen talepleri de çevre ilçe ve illere yönlendirdiklerini ifade etti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, otellerin dolu olduğunu belirterek, "Bu bizi memnun ediyor. Tüm hizmet sektörü bundan olumlu etkileniyor. Gelen ziyaretçileri rahatsız etmeyecek şekilde seyyar satıcılar ile ilgili bir düzenleme yapılmalı" açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Proje kapsamında Letonya ve Romanya'dan gelen öğretmenler Edirne mutfağını tanıdı Proje kapsamında Letonya ve Romanya'dan gelen öğretmenler Edirne mutfağını tanıdı Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı
Kaynak: İHA

Kırkpınar, 1 Temmuz, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kırkpınar'a ziyaretçi akını: Otellerde yer kalmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:31 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek
15:23 İngiltere'de demiryolu çalışanları isyan bayrağını çekti! 40 binden fazla işçi son 30 yılın en büyük grevini başlattı
15:20 Eşini öldürüp oğluna işkence yapan adam ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
15:12 Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor ile anlaştı
15:09 Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım
14:55 ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü
14:18 Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı
13:56 Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti
13:51 Aydın'da domuz saldırısına uğrayan ve 15 metrelik çukura düşen at hayatını kaybetti
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 15:43:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kırkpınar'a ziyaretçi akını: Otellerde yer kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement