Kırkpınar Heyecanı Başladı - Son Dakika
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Kırkpınar Heyecanı Başladı

Kırkpınar Heyecanı Başladı
29.06.2026 14:40
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Edirne'de 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için davul-zurna ekibi sokakları dolaşarak davet yaptı.

Edirne'de bu yıl 665'incisi gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak geleneksel kıyafetli davul zurna ekibinin çeşitli müzikler eşliğinde güreşlere daveti başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırkpınar'ın olmazsa olmazı 40 kişilik davul-zurna ekibi, geleneksel kıyafetlerini giyerek vatandaşları ve esnafı 3 Temmuz'da başlayacak 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etmeye başladı. Davul zurnalı daveti ilgiyle izleyerek cep telefonlarıyla kaydeden esnaf ve vatandaşlar beğenilerini verdikleri bahşişle gösterdi. Sabahın erken saatlerinde geleneksel kıyafetlerle kentin caddelerini dolaşan davul-zurna ekibi büyük beğeni toplarken Kırkpınar heyecanı günler öncesinden hissedilmeye başlandı.

"Sıcak havaya rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz"

Davul zurna ekibinden Sinan Orçin, Edirne'nin düğünü Kırkpınar heyecanının başladığını ve tüm esnafı bu heyecana ortak olmaya davet ettiklerini söyledi. Sıcak havaya rağmen geleneği yaşatmak için zorlu mücadelelerini sürdürdüklerini söyleyen Orçin, 10 yaşından beri dededen toruna bu geleneğin bir parçası olduğunu belirtti.

12 yaşından beri mesleği severek sürdüren ekip şefi Fahrettin Zurnacı ise her yıl olduğu gibi Edirne'yi ve Kırkpınar'ı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. Zurnacı, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla posta posta çalmaya devam edeceklerini ifade etti. 40 kişilik davul-zurna ekibiyle birlikte çarşıyı dolaşmaya başladıklarını belirten Zurnacı, esnafa davet yaptıklarını dile getirdi.

Ailesinden öğrendiği kültürü yaşatmak için bu yıl ilk kez ekipte yer alarak zurna çalan, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı 5. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Nefes Altıok, hem öğrendiğini hem de severek bir işi yapmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Kent esnafından İbrahim Duran da Kırkpınar'ın Edirne'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, bu geleneğin yaşatılmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kırkpınar Heyecanı Başladı - Son Dakika

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