Kırlangıçlara Kadirli'de Güvenli Yuva - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kırlangıçlara Kadirli'de Güvenli Yuva

Kırlangıçlara Kadirli\'de Güvenli Yuva

Kadirli Belediyesi, kırlangıçların yuvalarını korumak için itfaiye ekipleriyle denetim yapıyor.

06.05.2025 11:34
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Osmaniye'de Kadirli Belediyesinin binasına kırlangıçların yaptığı 200'den fazla yuva, itfaiye ekiplerince sık sık kontrol ediliyor.

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden kırlangıçlar, ilkbaharda havaların ısınmasıyla ilçeye döndü.

Kuşlar, yaklaşık 10 yıldan bu yana yuvalama için Kadirli Belediyesinin Kamil Kara Bulvarı'ndaki hizmet binasını seçiyor.

Binanın dış cephesine bu yıl da çamur, taş ve bitki saplarından 200'den fazla yuva yapan kırlangıçlar, yumurtalarını bıraktı.

Kuşların bölgede yoğunlaşması üzerine çalışma başlatan belediyenin itfaiye ekipleri, yumurtaların zarar görmemesi için sık sık yuvaları kontrol ediyor.

Ekipler, yuvadan düşen kuşları itfaiye aracının merdiveniyle tekrar yerlerine taşıyor.

"Onlara yuva olmaya devam ediyoruz"

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, AA muhabirine, bu yıl da kırlangıçlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ekiplerin, kuşların ve yumurtaların zarar görmemesi için kontroller yaptığını belirten Olcar, "Yuvalarından düşen kırlangıç yavrularımızı itfaiye ekiplerimiz derhal yerlerine geri koyuyor. Onlara Kadirli Belediyesi olarak yuva olmaya devam ediyoruz." dedi.

İtfaiye çavuşu Ayhan Korkmaz da kuşların güvenliği için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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