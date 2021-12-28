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"Kırmızı periler diyarı"nda atlı ve bisikletli safari heyecanı başladı - Son Dakika

"Kırmızı periler diyarı"nda atlı ve bisikletli safari heyecanı başladı

28.12.2021 12:56

Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacalarını ziyaret eden misafirler, atlı ve bisikletli safari heyecanı yaşıyor.

Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacalarını ziyaret eden misafirler, atlı ve bisikletli safari heyecanı yaşıyor.

Halk arasında "Kırmızı periler diyarı" olarak bilinen Narman Peribacaları ve çevresi, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesinin ortak çalışmasıyla yeni görünüm kazandı.

Proje kapsamında, peribacalarının bulunduğu yörede yapımı tamamlanan ve içerisinde dinlenme alanlarının olduğu 2 katlı tesis tamamlandı ve ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Narman Peribacaları'na gelenler, tesis sayesinde hem yemek yiyip ihtiyaçlarını gideriyor hem de jeolojik açıdan görsel zenginlik bulunan peribacalarının olduğu 62 kilometrelik geniş alanda gezinti yapıyor.

Vadi boyunca 12 ayrı kanyonun bulunduğu ve Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Grand Kanyon ile benzerlik taşıyan peribacalarını ziyaret eden misafirler, yeni başlayan dağ bisikleti ve atlı safari gezintisi imkanıyla da eğlenceli zaman geçiriyor.

Bazı aileler at bindi, bazıları da dağ bisikletiyle gezdi

Çocuklarıyla bölgeye gelen ailelerden bazıları at sırtında eşsiz manzaraya sahip vadide at koşturdu, bazıları da dağ bisikletiyle gezinti yaptı.

Vali Okay Memiş, AA muhabirine, kentin Palandöken Kayak Merkezi'nden sonra Tortum Şelalesi ve Narman Peribacaları ile

Peribacalarının olduğu bölgede tesis yapıldığını ve işletmesinin Büyükşehir Belediyesine verildiğini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Bölgede bir de seyir tepesi var. İnsanlar gelecek orada manzarayı izleyecekler, fotoğraf çekecekler ve sonra isterlerse yarım saatlik patika yürüme yolu var oradan tesise kadar inecekler. Eğer yürümek istemezlerse araçlarla, otobüslerle direkt tesise gidecekler. Ziyaretçilerin burada bir günlerini rahatlıkla geçirebilecekleri yerler var. Atlı safari yapabilecekler, dağ bisikletleriyle gezebilecekler. Her ilçemizin ayrı doğal güzellikleri var."

Ziyaretçilerden Ayşe Yıldız, doğal güzelliğin yeni imkanlarla değerlendirilmesine sevindiklerini belirterek, "Burası herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Bölgede atlı safari hizmeti sunan köylülerden Cem Sultan Topuz da gelen misafirlere atlı safari keyfi yaşattıklarını anlatarak, midilli at ve faytonla gezinti imkanını da yakında vatandaşların hizmetine sunacaklarını dile getirdi.

Kırmızı periler diyarı nda atlı ve bisikletli safari heyecanı başladı
Kırmızı periler diyarı nda atlı ve bisikletli safari heyecanı başladı
Kırmızı periler diyarı nda atlı ve bisikletli safari heyecanı başladı

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Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kırmızı periler diyarı'nda atlı ve bisikletli safari heyecanı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kırmızı periler diyarı"nda atlı ve bisikletli safari heyecanı başladı - Son Dakika
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