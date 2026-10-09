Kırşehir'de 1864'te yaptırılan Çarşı Camii, kırlangıç tavanıyla dikkat çekiyor. - Son Dakika
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Kırşehir'de 1864'te yaptırılan Çarşı Camii, kırlangıç tavanıyla dikkat çekiyor.

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Kırşehir\'de 1864\'te yaptırılan Çarşı Camii, kırlangıç tavanıyla dikkat çekiyor.
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Kırşehir'de 1864'te Hüseyin Bey tarafından yaptırılan Çarşı Camii, ahşap bindirme tekniğindeki kırlangıç tavanıyla ilgi çekiyor. Osmanlı'dan günümüze ulaşan ve minaresinin bulunmadığı belirtilen cami, ibadete açık olarak kullanılıyor.

Kırşehir'de 1864 yılında Hüseyin Bey tarafından yaptırılan tarihi Çarşı Camii, ahşap bindirme tekniğiyle oluşturulan kırlangıç tavanı ve özgün mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan cami, tarihi dokusu ve mimari özellikleriyle cemaatin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kırşehir şehir merkezinde bulunan Çarşı Camii, Osmanlı döneminin sonlarına ait mimari özellikleriyle kentin kültürel mirası arasında yer alıyor. Kare planlı ibadet mekanına sahip olan caminin en dikkat çekici özelliğini, ahşap parçaların üst üste bindirilmesiyle oluşturulan kırlangıç tavan tekniği oluşturuyor. Yapının tamamını kaplayan tavan, camiye kendine özgü bir görünüm kazandırıyor. Tarihi kayıtlarda minaresinin bulunmadığı belirtilen cami, günümüzde ibadete açık olarak kullanılıyor.

Çevredeki esnafın yoğun olarak tercih ettiği cami, özellikle mimari yapısıyla cemaatin dikkatini çekiyor. Namaz vakitlerinde ibadet için camiye gelen vatandaşlar, yapının tarihi atmosferinden ve kendine özgü tavan mimarisinden etkileniyor. Cami cemaatinden Sadet Doğan, Çarşı Camii'nin eski ve tarihi bir cami olduğunu belirterek, yapının geçmişten günümüze ulaşan önemli bir ibadet mekanı olduğunu ifade etti. Cemaatten Zeki Turan ise caminin mimari özelliklerinin ilgisini çektiğini belirterek, "Caminin mimarisi dikkatimi çekiyor. Ben de namazlarımı kılmak için bu nedenle buraya geliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKırşehirOsmanlıKültürYaşamCamiSon Dakika

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