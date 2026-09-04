Kırşehir\'de Ahilik felsefesi 50 sayfalık sade ve anlaşılır yayınla okuyucuya aktarıldı

Kırşehir'de yerel tarih araştırmacısı ve köşe yazarı Adnan Yılmaz tarafından hazırlanan 50 sayfalık özel yayınla Ahilik felsefesi ve kültürü, daha sade ve anlaşılır bir şekilde okuyucuya aktarıldı.

Kırşehir Ahi Gazeteciler Derneği'nin projesi kapsamında hazırlanan çalışmada, Ahiliğin tarihi, felsefesi ve toplumsal yönleri ele alınırken, Ahi Evran'ın hayatı ve Ahilik anlayışı da farklı yönleriyle anlatıldı. Ahiliğin yalnızca bir esnaf örgütlenmesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden yerel tarih araştırmacısı ve köşe yazarı Adnan Yılmaz, Ahiliğin Kırşehir için önemli bir değer olduğunu belirtti. Yılmaz, Ahilik kültürünün Anadolu'nun tamamına yayılan ve Anadolu dışında da etkileri görülen bir medeniyet tasavvuru olduğunu söyledi. Yaklaşık 50 sayfalık çalışmanın, Ahilik konusunda daha küçük, anlaşılır ve özet bir kaynak oluşturmak amacıyla hazırlandığını belirten Yılmaz, "Ahi Evran'ın hiçbir yönünü eksik bırakmadan, ayrıntılara yer verdik ancak okuyucuyu bilgiyle boğmamaya özen gösterdik" dedi. Yılmaz, Ahilik kültürünün yanı sıra Anadolu'nun önemli şahsiyetlerinin de benzer çalışmalarla ele alınması gerektiğini ifade ederek, "Sadece Ahi Evran değil; Yunus Emre, Şeyh Edebali, Aşıkpaşa ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi erenlerimiz için de öz ve anlaşılır tarihi çalışmalar yapılmalı" diye konuştu.

"Ahilik kültürü geleceğe ışık olacak"

Okuyucu Dilek Küçük ise eserin özellikle gençler açısından önemli olduğunu belirterek, "Yayınlanan eser gençlere ve geleceğe ışık olacak. Geçmişte yaşatılan Ahilik kültürünü toplum olarak yeniden uygulayabilirsek güzel işler başarabiliriz" ifadelerini kullandı.