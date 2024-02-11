Kırşehir\'de düzenlenen yemek kursunda kadınlara iş kurma imkanı sağlanıyor

Kırşehir'de üretime katılmaları, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen yemek kursuna katılan kadınlara iş kurma imkanının sağlanması da planlanıyor.
Kırşehir Valiliği Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan kursa katılan 40 kadın, çullama, ayva dolması, yoğurt çorbası, şerbetli tatlılar, sulu köfte, soğanlama, biber kurusu gibi yöresel yemeklerin yanı sıra yemek, meze ve sos sunumlarını öğreniyor.
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AA muhabirine, kursiyerlerin yaklaşık 2,5 ay eğitim aldığını söyledi.
Kursta, bilenlerin bilmeyenlere bilgi aktardığını, şeflerin modern anlamda nasıl yemek yapılabildiğini öğrettiğini ifade eden Buhara, şöyle konuştu:
"Amacımız, kadınları evlerinden çıkararak sosyal ortamda birbirleriyle kaynaşmalarına vesile olmak. Yaptıkları işleri bilinçli bir şekilde yaparak ailelerine katkı sunmaları veya daha sonra iş kurmak isteyen kadınlara, iş kurma fırsatı sunmak istiyoruz. Kursun devamında eğer arzu edilirse, KOSGEB dahil devletimizin farklı imkanlarından yararlanmalarına da inşallah rehberlik etmek istiyoruz."
Kursiyerlerden Derya Çelik de kendisinden büyük ve tecrübeli olanlardan yemeklerin özelliklerini öğrendiğini belirterek, kursun çok faydalı olduğunu ifade etti.
Kursta, yemek ve mutfak temizliği alanında kendilerini geliştirdiklerini anlatan Çelik, "Psikolojik olarak da kendimizi iyi hissediyoruz. Daha öncesinde hiç evden çıkmazdık ama kurs sayesinde evden çıktık, kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı öğreniyoruz." diye konuştu.
"En güzel yatırım insanın kendine yaptığı yatırımdır"
Hacer Kılıç ise kursta bilmediği yemekleri öğrendiğini, yeni arkadaşlar edinerek farklı hayatları dinlediğini dile getirdi.
Bilmediği bir çok yemeği de burada öğrendiğini vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:
"Mesela evde normal yemeklerde az ya da klasik yemekler yapıyoruz ama burada yöresel yemekleri de öğrendik. Yeni yemekler ve salata çeşitlerini öğrenerek hocamızın katkılarıyla nasıl sunum yapılacağı konusunda da eğitim alıyoruz. Burada en önemli şey, kendimizi geliştirmek. İnsan kendini geliştirdikten sonra hem çevresine hem de ailesine çok güzel katkıda bulunuyor. Hayattaki en güzel yatırım, insanın kendine yaptığı yatırımdır."
Müjgan Çuğun da aldığı eğitim sayesinde Kırşehir Aşevi'nde aşçı yardımcısı olarak işe başladığını belirterek, "Burada da yeni şeyler öğrendim, eksiklerimi tamamladım. Allah devletimizden razı olsun. Burada yöresel yemekler de yaptık, mezeler ve soslar öğrendik." ifadesini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Maçın 12. dakikasında konuk takım Alanyaspor, Augusto'nun boş kaleye attığı golle 1-0 öne geçti. 45. dakikada İsmail Yüksek'in ayağını fazla kaldırdığı gerekçesiyle hakem faul düdüğünü çaldı. İki takım oyuncuları arasında tansiyon oldukça yükseldi. Hakem Çağdaş Altay, Cengiz Ünder ve Loide Augusto'ya sarı kart gösterdi.
ABD'nin Kansas eyaletinde bir annenin beşiği yerine yanlışlıkla fırında uyuttuğu bebek yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, bebeğin nefes almadığı ihbarı üzerine olay yerine gitti ve bebeğin ölü olduğunu tespit etti. Bebeğin üzerinde yanıklar olduğu ve kıyafetinin yanmış olduğu belirlendi. Annenin akıl sağlığının bu trajedide rol oynayabileceği öne sürüldü.
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları tepkileri de beraberinde getirdi. Oktar'ın cezaevindeki takım elbiseli, uzun, boyalı saçlı hali ve sakallarının bakımlı olması dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları, "Adam bizden rahat galiba", "5 yıldızlı otelde kalıyor sanki" yorumlarında bulundu.
Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kırşehir'de düzenlenen yemek kursunda kadınlara iş kurma imkanı sağlanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?