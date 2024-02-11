Kırşehir\'de düzenlenen yemek kursunda kadınlara iş kurma imkanı sağlanıyor

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Kırşehir'de üretime katılmaları, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen yemek kursuna katılan kadınlara iş kurma imkanının sağlanması da planlanıyor.

Kırşehir Valiliği Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan kursa katılan 40 kadın, çullama, ayva dolması, yoğurt çorbası, şerbetli tatlılar, sulu köfte, soğanlama, biber kurusu gibi yöresel yemeklerin yanı sıra yemek, meze ve sos sunumlarını öğreniyor.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AA muhabirine, kursiyerlerin yaklaşık 2,5 ay eğitim aldığını söyledi.

Kursta, bilenlerin bilmeyenlere bilgi aktardığını, şeflerin modern anlamda nasıl yemek yapılabildiğini öğrettiğini ifade eden Buhara, şöyle konuştu:

"Amacımız, kadınları evlerinden çıkararak sosyal ortamda birbirleriyle kaynaşmalarına vesile olmak. Yaptıkları işleri bilinçli bir şekilde yaparak ailelerine katkı sunmaları veya daha sonra iş kurmak isteyen kadınlara, iş kurma fırsatı sunmak istiyoruz. Kursun devamında eğer arzu edilirse, KOSGEB dahil devletimizin farklı imkanlarından yararlanmalarına da inşallah rehberlik etmek istiyoruz."

Kursiyerlerden Derya Çelik de kendisinden büyük ve tecrübeli olanlardan yemeklerin özelliklerini öğrendiğini belirterek, kursun çok faydalı olduğunu ifade etti.

Kursta, yemek ve mutfak temizliği alanında kendilerini geliştirdiklerini anlatan Çelik, "Psikolojik olarak da kendimizi iyi hissediyoruz. Daha öncesinde hiç evden çıkmazdık ama kurs sayesinde evden çıktık, kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı öğreniyoruz." diye konuştu.

"En güzel yatırım insanın kendine yaptığı yatırımdır"

Hacer Kılıç ise kursta bilmediği yemekleri öğrendiğini, yeni arkadaşlar edinerek farklı hayatları dinlediğini dile getirdi.

Bilmediği bir çok yemeği de burada öğrendiğini vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Mesela evde normal yemeklerde az ya da klasik yemekler yapıyoruz ama burada yöresel yemekleri de öğrendik. Yeni yemekler ve salata çeşitlerini öğrenerek hocamızın katkılarıyla nasıl sunum yapılacağı konusunda da eğitim alıyoruz. Burada en önemli şey, kendimizi geliştirmek. İnsan kendini geliştirdikten sonra hem çevresine hem de ailesine çok güzel katkıda bulunuyor. Hayattaki en güzel yatırım, insanın kendine yaptığı yatırımdır."

Müjgan Çuğun da aldığı eğitim sayesinde Kırşehir Aşevi'nde aşçı yardımcısı olarak işe başladığını belirterek, "Burada da yeni şeyler öğrendim, eksiklerimi tamamladım. Allah devletimizden razı olsun. Burada yöresel yemekler de yaptık, mezeler ve soslar öğrendik." ifadesini kullandı.